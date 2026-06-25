Quem é Frankie, a mulher do "rei do Norte" que pode ser a próxima "primeira-dama" do Reino Unido?

Andy Burnham está na linha da frente para ser o próximo líder do Partido Trabalhista e do governo britânico. Mas se for "coroado" já a 17 de julho, caso não tenha rivais na corrida, o "rei do Norte" não vai entrar sozinho no n.º 10 de Downing Street. O antigo autarca da região da Grande Manchester, de 56 anos, é casado com Marie-France van Heel, que nasceu no mesmo mês e ano que ele (janeiro de 1970) nos Países Baixos e viveu parte da infância na Bélgica, antes de se mudar para o Reino Unido onde estudou na universidade de Cambridge. Foi precisamente na universidade que Frankie, como é conhecida, conheceu Burnham em 1989. O casal só deu o nó em 2000, já depois de ter nascido o primeiro filho, Jimmy (hoje com 26 anos), tendo também duas filhas, Rosie e Annie (que terão à volta de 24 e 21 anos, respetivamente). "Acho que o casamento é melhor para as crianças", disse Burnham ao Daily Telegraph em 2007 (citado pela BBC). "Quando a minha mulher engravidou pela primeira vez, foi um choque total. O meu primeiro pensamento foi: 'Meu Deus, vamos ter de casar'", acrescentou. Mas quem é Frankie, que poderá ser a nova "primeira-dama" do Reino Unido?Segundo a revista Elle, Van Heel trabalha em marketing corporativo e branding estratégico, tendo tido até 2011 a sua própria empresa (MVH Marketing). Trabalhou com a British Sky Broadcasting (a dona da Sky News), tendo também sido CEO da empresa Heavenly, que teve como clientes a BBC e a Seleção Inglesa de Rugby (de acordo com a BBC, esteve envolvida no novo desenho do logo de ambas). Atualmente é diretora de marketing da Iduna, a empresa que é proprietária da rede de carregamentos de veículos elétricos de Manchester - Burnham declarou o cargo da mulher e afastou-se de qualquer decisão sobre a empresa e área de negócio quando era mayor, apesar de não ter declarado que tinha 0,2% de participação na Iduna (o Times revelou o caso, mas as autoridades consideraram que não havia problema). Os "15 minutos de fama/vergonha"Van Heel e Burnham já namoravam quando ela lhe pediu autorização para participar num famoso programa de televisão da ITV chamado "Blind Date", um programa de encontros às cegas. Em 1992, no programa, Frankie escolheu o concorrente Will, de Surrey, para irem numas férias para Gibraltar, mas o encontro não deu em nada. Curiosamente, esse mesmo Will foi mais tarde diretor de marketing do Partido Conservador.Segundo o The i Paper, que cita a secção de perguntas e respostas do site da empresa de marketing para a qual trabalhava, Marie-France disse que sonhava ser apresentadora de programas infantis quando era criança. "Achei que participar num programa de encontros na TV poderia aumentar a minha visibilidade e ajudar a minha carreira", indicou. "O resultado foram vinte anos de piadas intermitentes, mas estou feliz por aproveitar os meus 15 minutos de fama/vergonha!"Ainda de acordo com o The i Paper, Van Heel optou por fazer uma dupla mastectomia depois de testes genéticos terem confirmado que possuía o gene defeituoso que a tornava suscetível ao cancro da mama (a irmã Claire morreu de cancro aos 39 anos e tanto a mãe como a outra irmã fizeram tratamentos para a doença).Apesar do elevado perfil de Burnham, Van Heel prefere ficar na sombra - mesmo tendo surgido em público ao lado do marido em algumas ocasiões. Segundo a mesma fonte, apagou todas as redes sociais que tinha e nunca deu uma entrevista.Também a atual "primeira-dama", Victoria Starmer, mulher de Keir Starmer, optou por um perfil mais discreto..Starmer demite-se e deixa a porta aberta à “coroação” do “rei do Norte”.Burnham livra-se de potencial rival e já prepara o governo (mas gera polémica)