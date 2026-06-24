Andy Burnham na tomada de posse como deputado, na segunda-feira (22 de junho).
Andy Burnham na tomada de posse como deputado, na segunda-feira (22 de junho). FOTO: EPA/Câmara dos Comuns
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Burnham livra-se de potencial rival e já prepara o governo (mas gera polémica)

Darren Jones, aliado de Starmer, não vai concorrer à liderança, faltando saber o que fará Al Carns. “Rei do Norte” prepara “coroação” e escolhe ex-ministro de Blair para chefe de gabinete.
Susana Salvador
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