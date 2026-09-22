Andy Burnham não descarta a possibilidade do Reino Unido regressar à União Europeia

O primeiro-ministro britânico não descartou esta terça-feira a inclusão de uma promessa de regresso à União Europeia no próximo manifesto eleitoral do Partido Trabalhista, embora garantido que a sua prioridade imediata é continuar a reconstruir pontes com os aliados do bloco.“O nosso foco, neste momento, está numa cimeira entre o Reino Unido e a UE que esperamos que ocorra ainda este ano”, disse Andy Burnham aos jornalistas que o acompanharam no voo para Nova Iorque, onde irá discursar na Assembleia Geral das Nações Unidas na madrugada desta quarta-feira (hora de Lisboa). “A minha prioridade imediata é dar continuidade ao bom trabalho que Keir [Starmer] realizou para reconstruir pontes. Afinal, essas pontes tinham sido quebradas no início desta década, e Keir fez um bom trabalho ao restabelecer essa relação”.Neste sentido, prosseguiu o líder do governo britânico, “o que precisamos de fazer agora é avançar para o próximo patamar e alcançar um acordo prático que impulsione ainda mais a economia britânica. Estas questões constituem a agenda central da cimeira, juntamente com as exigências da UE relacionadas com a mobilidade dos jovens”.Mesmo assim, e em mais uma referência ao seu antecessor, Andy Burnham garantiu que irá respeitar as “linhas vermelhas” do governo de Keir Starmer até às próximas eleições, mas admitiu que está a ser pressionado pelos deputados trabalhistas que se opuseram ao Brexit para mudar de rumo, muito em parte devido ao potencial impulso para o crescimento do país. Esta não é a primeira vez que Burnham defendeu que o Reino Unido deve voltar a ser um Estado-membro da UE. No entanto, suavizou este discurso em maio, durante a sua campanha para ser eleito deputado (e que lhe permitiu chegar a primeiro-ministro) em Makerfield - círculo que votou a favor do Brexit no referendo de 2016. “A minha opinião é que o Brexit foi prejudicial”, disse durante a campanha. “Mas também acredito que a última coisa que devemos fazer agora é retomar estes argumentos”.Na semana passada, quando recebeu em Manchester o primeiro-ministro irlandês, Micheál Martin, Andy Burnham declarou que o seu governo aguardava com expectativa a cimeira entre o Reino Unido e a União Europeia e que desejava “dar novos passos para aprofundar a relação com a Europa”. De recordar que a Irlanda ocupa até ao final do ano a presidência rotativa do Conselho da União Europeia. ."Precisamos de melhorar. E vamos melhorar". Andy Burnham já é primeiro-ministro britânico.Dez anos após o referendo do Brexit, 75% querem relação mais próxima com a UE