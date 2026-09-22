Burnham recebeu Micheal Martin na semana passada em Manchester.
Burnham recebeu Micheal Martin na semana passada em Manchester.Foto: EPA / ADAM VAUGHAN / POOL
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Andy Burnham não descarta a possibilidade do Reino Unido regressar à União Europeia

Prioridade imediata é cimeira entre Londres e Bruxelas e restabelecer pontes entre as duas partes.
Ana Meireles
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