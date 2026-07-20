Reino Unido: Burnham limpa governo de aliados de Starmer e surpreende com a nomeação para as Finanças

O primeiro-ministro britânico, Andy Burnham, surpreendeu com a nomeação do ex-ministro da Defesa John Healey como ministro das Finanças, depois de limpar o governo dos aliados de Keir Starmer. A ministra das Finanças, Rachel Reeves, que queria ficar no cargo, foi convidada a assumir outra pasta importante, segundo a imprensa britânica (algumas fontes falam do ministério da Defesa), mas recusou.O cargo das Finanças foi entregue ao ex-ministro da Defesa John Healey, que se demitiu do governo de Starmer em desacordo com o plano de gastos para a Defesa. Healey, que trabalhou no Ministério das Finanças nos governos de Tony Blair e de Gordon Brown, tinha sido o primeiro a chegar a Downing Street, sendo que normalmente o primeiro nome confirmado é o de ministro das Finanças..Ministro da Defesa britânico demite-se e deixa críticas a Keir Starmer.Esta nomeação é uma grande surpresa, já que se esperava que o cargo fosse para Ed Miliband (que tinha a pasta da Energia com Starmer) ou Shabana Mahmood (Interior).Ambos chegaram entretanto juntos a Downing Street..Ed Miliband acabou por ser nomeado chefe da diplomacia, um cargo que já foi ocupado no passado pelo irmão, David Miliband..E Shabana Mahmood foi reconduzida no cargo de ministra do Interior, onde se destacou nos últimos meses devido à política para travar a imigração ilegal.. Louise Haigh, ex-ministra dos Transportes de Starmer que deixou o executivo em novembro de 2024 e é uma próxima aliada de Burnham, também já entrou no número 10. Acabará por ser o braço direito do novo primeiro-ministro, com vários cargos importantes ao nível da coordenação do governo. .Apesar de o novo primeiro-ministro ter afastado alguns aliados de Starmer, nem todos estão de fora do novo executivo. Pat McFadden (ministro do Trabalho e Pensões) também está em Downing Street, o que poderá ser uma prova de que Burnham quer garantir que há espaço para todas as alas do partido.McFadden por ser reconduzido nesse cargo. .Já Yvette Cooper, até agora chefe da diplomacia (e antes disso ministra do Interior) passa para a pasta da Saúde, o que não deixa de ser uma despromoção apesar da importância que o Sistema Nacional de Saúde representa para o governo trabalhista..Saídas"Foi a maior honra da minha vida servir como ministra das Finanças. A economia é hoje mais forte, mais justa e mais resiliente graças às escolhas que fizemos enquanto governo trabalhista nos últimos dois anos. A estabilidade foi restaurada, os investimentos foram concretizados e a reforma da nossa economia está em curso", escreveu Reeves no X, a primeira mulher a assumir a pasta das Finanças no Reino Unido.."Desejo muita sorte ao meu sucessor, Andy, e ao seu gabinete. Têm o meu total apoio e continuarei a desempenhar o meu papel para ajudar este governo trabalhista a promover a mudança que o país necessita", concluiu.Quem não tem lugar no executivo é o até agora vice-primeiro-ministro, David Lammy, que antes ocupou o cargo de chefe da diplomacia. Também foi afastado Peter Kyle, ministro do Comércio, assim como o procurador-geral Lord Hermer, a ministra da Ciência e Tecnologia, Liz Kendall, a responsável pelas relações com o País de Gales, Jo Stevens, assim como o da Irlanda do Norte, Hilary Benn, ou o ministro da Habitação, Steve Reed.."Precisamos de melhorar. E vamos melhorar". Andy Burnham já é primeiro-ministro britânico.Starmer na despedida: "Vou com um sorriso e orgulhoso de tudo o que conseguimos"