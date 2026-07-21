Andy Burnham no primeiro Conselho de Ministros.
Andy Burnham no primeiro Conselho de Ministros.FOTO:EPA/Chris Ratcliffe / POOL
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Burnham foca-se no custo de vida e corta IVA da luz. Mas críticos perguntam: como vai pagar?

Governo alega que medida, que poderá levar famílias a poupar 45 libras por ano, será paga com o fim dos bilhetes de identidade digitais, que iam custar 1,8 mil milhões. Mas há dúvidas.
Susana Salvador
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