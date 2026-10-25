María Corina Machado (ao centro) participou este domingo numa cerimónia religiosa no Santuário da Divina Pastora em Barquisimeto, Venezuela.
María Corina Machado (ao centro) participou este domingo numa cerimónia religiosa no Santuário da Divina Pastora em Barquisimeto, Venezuela.EPA / JOSE MIGUEL ALARCON
Internacional

Líder da oposição María Corina Machado está de regresso à Venezuela

Nobel da Paz de 2025 voltou ao seu país após quase um ano de ausência. Donald Trump disse desconhecer este regresso e mostrou que apoia a presidente Delcy Rodríguez.
Ana Meireles
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A líder da oposição venezuelana, María Corina Machado, regressou ao país após quase um ano de ausência, adiantou este domingo a Nobel da Paz de 2025 nas redes sociais.

“Estou aqui. Com todos vós”, escreveu Machado, tendo a sua equipa divulgado imagens suas no Santuário da Divina Pastora, em Barquisimeto, a capital do estado de Lara.

A chegada da opositora ao país já tinha sido confirmada também por Edmundo González Urrutia, o candidato que aceitou substituir a líder opositora nas presidenciais de 28 de julho de 2024, após Machado ter sido desqualificada pelas autoridades e impossibilitada de exercer cargos públicos durante 15 anos. “Venezuela! É com grande emoção que vos anuncio que a nossa líder, a minha querida Maria Corina, está em território venezuelano. Hoje é um dia muito importante para os venezuelanos. A nossa voz soberana regressa com ela para liderar e orientar este processo!”, anunciou na X.

Exilado em Espanha, González Urrutia afirmou ainda que estará em breve também de regresso ao país. "Muito em breve estarei convosco e com ela para que o nosso país avance verdadeiramente rumo à liberdade. Como sabem, isto vai até ao fim”, concluiu.

Donald Trump foi questionado este domingo sobre o regresso de María Corina Machado à Venezuela, com o presidente norte-americano a dizer que não sabia de nada e sugerindo que os Estados Unidos apoiam a atual presidente interina, Delcy Rodríguez. “É uma mulher muito simpática”, disse, referindo-se a Machado. “Mas estamos muito bem na Venezuela.”

Numa entrevista à Fox News, também no domingo, Trump garantiu que os EUA têm “controlo total da Venezuela” e que estão a "a ser muito justos”. “Mas estamos a retirar milhões de barris de petróleo por semana”, acrescentou.

Maria Corina Machado regressou à Venezuela após quase um ano fora do país, depois de ter saído clandestinamente da Venezuela em dezembro de 2025 para receber o Prémio Nobel da Paz, tendo superado, segundo as redes sociais locais, sete bloqueios aéreos e marítimos que a impediram de regressar.

O seu regresso tem lugar após centenas de venezuelanos se terem manifestado na quinta-feira, nas principais cidades do país, para exigir o seu regresso, a liberdade dos presos políticos e a marcação de eleições presidenciais.

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