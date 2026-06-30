Operações de resgate em La Guaira.
Operações de resgate em La Guaira.FOTO: EPA/Henry Chirinos
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Delcy Rodríguez vs. María Corina Machado. O jogo político nos escombros da Venezuela

Líder opositora acusou o regime de fechar o espaço aéreo para impedir o seu regresso ao país, prometendo fazer tudo o que for preciso até o conseguir e ajudar os venezuelanos a recuperar da tragédia.
Susana Salvador
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