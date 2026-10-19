Kremlin diz que reunião trilateral EUA-Rússia-China pode ocorrer já no próximo mês

Um encontro entre Vladimir Putin, Donald Trump e Xi Jinping na China pode vir a acontecer já no próximo mês, de acordo com o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, que falou à imprensa esta segunda-feira, noticiou a Reuters.

A possibilidade de um encontro entre estes três líderes dedicado à discussão sobre a Ucrânia, sobretudo quanto à negociação sobre o fim da guerra, tinha sido avançada pelo Wall Street Journal no domingo. Na notícia do jornal, lê-se que teria sido Vladimir Putin a propor essa reunião, que seria realizada à margem da conferência da Cooperação Económica Ásia-Pacífico, que terá lugar na cidade de Hong Kong a 17 e 18 de novembro.

Na sua conferência de imprensa diária, realizada em Moscovo, Peskov admitiu que a ideia de uma reunião entre os três, à margem da cimeira, foi "abordada", mas que o tema não estaria definido.

"Não foram discutidas nem apresentadas por ninguém quaisquer propostas ou acordos específicos, quer relativamente à própria reunião, quer à possível ordem de trabalhos e conteúdo dessa reunião", sublinhou.

Se se confirmar que o tema será a negociação do fim da guerra na Ucrânia, fica em falta um nome importante: o próprio presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Peskov, na conferência, admitiu que um acordo de paz final era "impossível sem a participação de alguém em Kiev que esteja disposto a assumir a responsabilidade".

Andrii Sybiha, ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, criticou que uma cimeira destas aconteça sem eles. "Uma reunião trilateral entre os líderes da Ucrânia, dos EUA e da Rússia poderia ajudar a pôr fim à guerra mais cedo. Uma reunião trilateral entre os líderes da Rússia, da China e dos EUA teria exatamente o efeito oposto: encorajaria Putin a continuar esta guerra", escreveu no X.

"Convidar Putin para uma reunião deste tipo alimentaria o seu desejo de auto-glorificação e conferir-lhe-ia uma importância que não merece. Ele não é um líder mundial; é um criminoso de guerra. E a Rússia não é uma potência mundial; é um problema mundial", acrescentou.