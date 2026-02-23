Putin viu a banda passar, mas esta não cantou “coisas de amor”, como no clássico de Chico Buarque.
Internacional

A operação russa de quatro dias leva quatro anos, e sem fim à vista

Nem Putin abandona a posição maximalista, nem Zelensky parece ceder às pressões de Trump para um acordo de paz. Há quem preveja uma escalada russa de ações provocatórias em países ocidentais.
Guerra na Ucrânia
Volodymyr Zelensky
Vladimir Putin
Efeméride
Friedrich Merz
