Hantavírus. Cruzeiro chega na próxima madrugada a Tenerife, onde vai ser feita operação de desembarque inédita

A ministra da Saúde espanhola afirmou este sábado que a operação de desembarque e repatriamento de passageiros e de alguns membros da tripulação do MV Hondius é "inédita, de uma envergadura internacional sem precedentes". "Teremos de evacuar cidadãos de 23 países. É um orgulho para o nosso país e o nosso Governo que as autoridades internacionais e a OMS tenham confiado em Espanha para esta operação", afirmou Mónica García, referindo que os primeiros a sair da embarcação deverão ser os 14 espanhóis, que depois irão cumprir um período de quarentena num hospital militar de Madrid. A governante explicou, em conferência de imprensa, que, antes do desembarque, epidemiologistas a bordo e autoridades de saúde no exterior farão “uma avaliação exaustiva das pessoas para confirmar que continuam assintomáticas”. Só depois será levada a cabo a operação de desembarque. “Todos desembarcarão com máscaras de proteção FP2 como medida preventiva. (...) As equipas sanitárias atuarão de acordo com os protocolos específicos de proteção e utilizarão os devidos equipamentos de proteção individual”, disse.Mónica García esclareceu que o corpo da terceira vítima mortal do surto de hantavírus, assim como parte da tripulação e a bagagem dos passageiros vão permanecer no MV Hondius. “Não desembarcarão nas Canárias. Permanecerão a bordo. O navio prosseguirá rumo aos Países Baixos, onde se levará a cabo o processo completo de desinfeção”, informou.