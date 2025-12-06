Forças ucranianas atacam refinaria de Riazán a 200 quilómetros de Moscovo

A Ucrânia atacou este sábado, 6 de dezembro, a refinaria de Riazán, a cerca de 200 quilómetros de Moscovo, com o objetivo de “minar o potencial” militar da Rússia, informou o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia.Segundo avança a agência de notícias Efe, a extensão dos danos está ainda por determinar.“As forças de defesa continuam a tomar medidas para minar o potencial militar-económico dos agressores russos”, garante o comunicado, citado pela Efe.A refinaria de Riazán tem capacidade de processar 17,1 milhões de toneladas de petróleo bruto por ano e é uma das maiores da Rússia, segundo o Estado-Maior ucraniano, e produz diesel, gasolina e combustível de aviação que abastecem as forças russas,Além daquela infraestrutura, foi atingida a fábrica metalúrgica de Alchevsk, na parte ocupada da região ucraniana de Lugansk, onde são produzidos componentes de mísseis para o exército russo..Negociações dos EUA continuam, mas paz entre Kiev e Moscovo é ainda uma miragem.EUA e Ucrânia apontam que “qualquer progresso real" para paz depende de MoscovoWashington e Kiev frisaram esta sexta-feira que "qualquer progresso real" rumo à paz na Ucrânia dependerá da disposição da Rússia, enquanto anunciavam que as negociações entre as delegações norte-americanas e ucranianas na Florida vão continuar no sábado.Os negociadores, que se reuniram esta sexta-feira pelo segundo dia consecutivo na Florida, divulgaram uma declaração conjunta que ofereceu um panorama geral do progresso que, segundo elas, foi alcançado."Ambas as partes concordaram que o progresso real rumo a qualquer acordo depende da vontade da Rússia em demonstrar um compromisso sério com a paz a longo prazo, incluindo medidas para a desescalada e o fim das mortes", pode ler-se no comunicado..Moscovo prepara medidas contra a UE se financiar Ucrânia com fundos russos. "Não ficará sem resposta". "As partes analisaram também separadamente a agenda da prosperidade futura, que visa apoiar a reconstrução da Ucrânia no pós-guerra, as iniciativas económicas conjuntas EUA-Ucrânia e os projetos de recuperação a longo prazo", acrescentaram.As negociações entre norte-americanos e ucranianos vão assim continuar na Florida pelo terceiro dia consecutivo.O processo de negociação foi marcado nos últimos dias por reuniões do enviado especial norte-americano Steve Witkoff e o genro do chefe de Estado norte-americano, Jared Kushner, com o Presidente russo, Vladimir Putin, na Rússia.Em simultâneo, mas nos Estados Unidos, o negociador ucraniano Rustem Umerov tem-se reunido com responsáveis norte-americanos sem que, para já, tenha sido alcançado um acordo.Putin disse na quinta-feira, em declarações ao India Today, que o Krmelin teve de rever "cada ponto" do documento apresentado em Moscovo por Witkoff..Narendra Modi assegura a Putin que a Índia "não é neutra" na guerra. "É a favor da paz". Embora tenha confirmado as discrepâncias, Putin optou pela cautela e assinalou que era prematuro detalhar que aspetos não convinham a Moscovo."Dizer agora o que não nos convém ou até onde poderíamos chegar a um acordo é prematuro, já que poderia perturbar o modo de funcionamento que o Presidente Trump está a tentar estabelecer", justificou.Um responsável norte-americano, sob condição de anonimato, indicou na quarta-feira que Witkoff e Kushner iriam encontrar-se com Oumerov na quinta-feira em Miami..Trump descreve encontro entre enviados dos EUA e Putin como “muito bom”. Mykhailo Podoliak, um dos conselheiros da presidência ucraniana, salientou na rede social X que, embora "o processo diplomático decorra principalmente nos bastidores, (...) as posições são claras"."A Ucrânia quer o fim da guerra e está pronta para discussões", afirmou.Desde a apresentação do plano norte-americano há quase três semanas, várias sessões de negociações foram realizadas com representantes ucranianos em Genebra e em Miami para tentar alterar o documento.Poucos detalhes foram divulgados sobre esse plano alterado, enquanto uma versão inicial foi considerada por Kiev como sendo amplamente favorável à Rússia..NATO está “pronta para fazer o que for preciso” para proteger a Europa. Entretanto, o exército russo registou esta sexta-feira mais avanços na frente, reivindicando a tomada da localidade de Bezimenné, na região oriental de Donetsk, onde se concentram os combates.Por seu lado, a força aérea ucraniana informou que a Rússia lançou 137 drones sobre a Ucrânia durante a noite, dos quais 80 foram abatidos.Várias regiões continuam a enfrentar cortes de energia após os ataques russos que visaram instalações energéticas nas últimas semanas, segundo o Ministério da Energia.A retirada do Donbass, a renúncia ucraniana a ingressar na NATO, as garantias de segurança e as reparações russas no pós-guerra são algumas das questões que dividem as duas partes nas negociações sob mediação dos Estados Unidos..Kremlin diz que Putin aceitou algumas propostas dos EUA para a paz na Ucrânia