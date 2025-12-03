Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Trump descreve encontro entre enviados dos EUA e Putin como “muito bom”
"Ele gostaria de acabar com a guerra", destacou o presidente norte-americano sobre o seu homólogo russo.
DN/Lusa
O Presidente norte-americano, Donald Trump, descreveu esta quarta-feira, 3 de dezembro, o encontro entre os seus enviados e o chefe de Estado russo, Vladimir Putin, sobre a guerra na Ucrânia, como "muito bom", sem adiantar mais detalhes sobre os próximos passos nas negociações.

"Ele gostaria de acabar com a guerra", destacou o presidente norte-americano sobre o seu homólogo russo, antes de esclarecer que esta foi a impressão que o seu enviado, Steve Witkoff, e o seu genro, Jared Kushner, transmitiram após reunirem com Putin.

"Veremos se isso acontece", acrescentou, referindo-se a um acordo para pôr fim ao conflito.

Kremlin diz que Putin aceitou algumas propostas dos EUA para a paz na Ucrânia

Equipa de Trump reúne-se quinta-feira em Miami com ucranianos sobre plano de paz

Os conselheiros do Presidente norte-americano, Donald Trump, vão reunir-se na quinta-feira em Miami com o principal negociador ucraniano, para novas conversações sobre o plano de paz entre Ucrânia e Rússia, revelou esta quarta-feira fonte da Casa Branca.

Segundo um alto responsável da administração Trump, que falou à agência Associated Press (AP) sob condição de anonimato, o enviado do republicano, Steve Witkoff, e o seu genro, Jared Kushner, vão reunir-se com o principal negociador da Ucrânia, Rustem Umerov, na quinta-feira, em Miami, para novas conversações.

Umerov reuniu-se esta quarta-feira em Bruxelas com os conselheiros de segurança dos líderes dos principais aliados europeus para os atualizar sobre os últimos contactos relativos ao plano de paz promovido pelos Estados Unidos.

A reunião de terça-feira não produziu avanços significativos, com Moscovo a manter as suas exigências maximalistas, incluindo a cedência pela Ucrânia dos territórios ocupados e de áreas atualmente não controladas pelo exército russo.

A presidência russa (Kremlin) negou esta quarta-feira ter rejeitado o plano de paz norte-americano para a Ucrânia nas negociações realizadas na terça-feira, através do porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, durante a conferência de imprensa telefónica diária.

"É um processo normal de procura de compromissos", afirmou, citado pela agência de notícias espanhola EFE.

Peskov assegurou que a Rússia está disposta a reunir-se com representantes dos Estados Unidos "as vezes que forem necessárias para alcançar um acordo pacífico".

Os EUA apresentaram há dez dias uma proposta inicial com 28 pontos, que a União Europeia e a Ucrânia consideraram que favorecia Moscovo, e que não incorporou inputs da UE ou da Ucrânia.

O plano, destinado a pôr fim ao conflito desencadeado pela ofensiva russa contra a Ucrânia em fevereiro de 2022, foi alterado substancialmente após reuniões de Washington com ucranianos.

A proposta foi de novo trabalhada a nível bilateral no domingo, na Florida, entre delegações presididas pelo chefe da diplomacia dos Estados Unidos da América, Marco Rubio, e pelo negociador ucraniano Rustem Umerov.

Putin denunciou que os países europeus, referindo-se principalmente à França, Alemanha e Reino Unido, incluem no plano exigências inadmissíveis para Moscovo com o único objetivo de "bloquear todo o processo de paz".

Donald Trump
Guerra na Ucrânia
Rússia
Estados Unidos
Vladimir Putin
Steve Witkoff

