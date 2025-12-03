Kremlin diz que Putin aceitou algumas propostas dos EUA para a paz na Ucrânia

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse esta quarta-feira, 3 de dezembro, que o presidente russo Vladimir Putin aceitou algumas propostas apresentadas pelos enviados dos Estados Unidos para colocar ponto final à guerra na Ucrânia, mas que rejeitou outras. Ainda assim, garantiu que a Rússia está disponível para se reunir com representantes norte-americanos todas as vezes que forem necessárias para alcançar um acordo.A reunião entre Putin e Steve Witkoff e Jared Kushner, enviados de Donald Trump a Moscovo, durou várias horas e terminou às primeiras horas da madrugada desta quarta-feira, tendo então um assessor do Kremlin anunciado que ainda não se tinha chegado a um acordo. Já na manhã desta quarta-feira, Peskov negou que Putin tenha rejeitado as propostas apresentadas pelos Estados Unidos. "Ontem houve, pela primeira vez, uma troca direta de opiniões. Algumas coisas foram aceites, outras foram consideradas inaceitáveis. Este é, afinal, um processo normal de trabalho para se chegar a um consenso", referiu Peskov, citado pela agência Reuters, que aproveitou para agradecer a Trump pelos seus esforços para alcançar a paz na Ucrânia."O trabalho está a ser realizado atualmente ao nível dos especialistas", sublinhou o porta-voz do Kremlin, acrescentando que "é nesse nível de especialização que certos resultados devem ser alcançados", sendo que são eles que "servirão de base para contatos ao mais alto nível".Em novembro foram divulgadas 28 propostas preliminares de paz dos EUA, o que alarmou as autoridades ucranianas e europeias, que na altura defenderam ser cedências às principais exigências de Moscovo. Este facto levou os países europeus a apresentar uma contraproposta e, nas negociações em Genebra, os EUA e a Ucrânia anunciaram ter criado uma "estrutura de paz atualizada e aperfeiçoada" para pôr fim à guerra.Esta terça-feira, antes do encontro com os enviados dos EUA, Putin respondeu aos países europeus, falando em tentativa de sabotar a paz, tendo mesmo lançado uma ameaça que estaria pronta para a guerra se a Europa assim o desejasse.."Não estamos mais perto de resolver a crise na Ucrânia e há muito a fazer", diz conselheiro do Kremlin.Putin ameaça guerra contra a Europa antes de reunião sobre a paz na Ucrânia