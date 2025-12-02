Putin lança aviso antes de encontro com enviado dos EUA: "Se a Europa quer entrar em guerra, estamos prontos"

A poucas horas do encontro com o enviado especial dos EUA para abordar o plano de paz para a Ucrânia, o presidente russo Vladimir Putin deixou um recado aos países europeus no final de um fórum de investimento em Moscovo.Putin disse que se a Europa quiser entrar em guerra, a Rússia está pronta, de acordo com uma notícia revelada pela Sky News. Putin acrescentou que os europeus não têm uma agenda de paz, estão do lado da guerra e procuram obter vantagens com a guerra na Ucrânia, garantindo que as exigências europeias são inaceitáveis para a Rússia.Nesse sentido, diz que os europeus estão a dificultar os esforços da administração americana e de Donald Trump para chegar a um acordo de paz através da via negocial.Putin afirmou ainda que os recentes ataques a petroleiros russos são "pirataria" e que, por essa razão, avisa que a Rússia irá intensificar os ataques a portos e navios ucranianos.