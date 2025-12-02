Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Internacional

Putin lança aviso antes de encontro com enviado dos EUA: "Se a Europa quer entrar em guerra, estamos prontos"

Presidente ucraniano em Dublin, no dia em que Vladimir Putin recebe delegação norte-americana liderada pelo enviado especial da Casa Branca, Steve Witkoff, para debater o plano de paz para a Ucrânia.
Putin lança aviso antes de encontro com enviado dos EUA: "Se a Europa quer entrar em guerra, estamos prontos"
FOTO: EPA/VLADIMIR SMIRNOV

Putin avisa: "Se a Europa quer entrar em guerra, estamos prontos"

A poucas horas do encontro com o enviado especial dos EUA para abordar o plano de paz para a Ucrânia, o presidente russo Vladimir Putin deixou um recado aos países europeus no final de um fórum de investimento em Moscovo.

Putin disse que se a Europa quiser entrar em guerra, a Rússia está pronta, de acordo com uma notícia revelada pela Sky News.

Putin acrescentou que os europeus não têm uma agenda de paz, estão do lado da guerra e procuram obter vantagens com a guerra na Ucrânia, garantindo que as exigências europeias são inaceitáveis ​​para a Rússia.

Nesse sentido, diz que os europeus estão a dificultar os esforços da administração americana e de Donald Trump para chegar a um acordo de paz através da via negocial.

Putin afirmou ainda que os recentes ataques a petroleiros russos são "pirataria" e que, por essa razão, avisa que a Rússia irá intensificar os ataques a portos e navios ucranianos.

Witkoff janta num restaurante com estrelas Michelin antes do encontro com Putin

A agência de notícias russa Tass, Steve Witkoff e Jared Kushner, os enviados norte-americanos que vão encontrar-se hoje com Putin, estiveram a jantar num restaurante de Moscovo com estrelas Michelin  

Os dois norte-americanos estiveram acompanhados pelo representante russo Kirill Dmitriev.

As três questões sensíveis do plano de paz

Sem revelar pormenores do plano revisto por Ucrânia e EUA na Florida, Zelensky admitiu que as questões "mais sensíveis e os desafios mais difíceis" têm a ver com as concessões territoriais, a utilização dos ativos russos congelados e ainda a presença da aliança de países que procuram apoiar um futuro acordo de paz na Ucrânia.

O líder ucraniano disse ainda estar disponível a conversações com Steve Witkoff, o enviado especial de Donald Trump à Rússia. "Se sentir que podemos contar com um diálogo real e concreto, não apenas com palavras, ele será muito bem-vindo à Ucrânia", disse.

Zelensky admitiu ainda que irá reagir às negociações de hoje entre os EUA e a Rússia assim que forem conhecidos resultados.

Putin lança aviso antes de encontro com enviado dos EUA: "Se a Europa quer entrar em guerra, estamos prontos"
Zelensky diz que plano de paz de Genebra foi "aperfeiçoado" após conversações entre Kiev e Washington

Zelensky pede paz "justa" e "certezas para o povo ucraniano"

Volodymyr Zelenskyy disse pretender que o plano de paz seja "aberto, justo e imparcial" e que não seja discutido "às escondidas da Ucrânia".

"Temos que parar a guerra de tal forma que, daqui a um ano, a Rússia não volte com a terceira invasão em dez anos", disse em Dublin, onde aproveitou para agradecer aos EUA "por estarem dispostos a garantir a segurança".

"O que precisamos é de certezas para o povo ucraniano", no que diz respeito ao plano de segurança.

Zelensky: "Mais do que nunca, existe uma hipótese de acabar com esta guerra"

Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, disse esta tarde em conferência de imprensa em Dublin, onde está em visita oficial, que as autoridades ucranianas e norte-americanas reduziram de 28 para 20 pontos o roteiro de paz proposto por Donald Trump, sendo que esta nova proposta foi "finalizada" durante as negociações que se realizaram no fim de semana na Flórida, entre delegações dos dois países.

"Algumas coisas ainda têm ainda de ser resolvidas", disse o presidente ucraniano, acrescentando que este momento é "um dos mais desafiadores e, ao mesmo tempo, otimistas" para alcançar a paz . "Mais do que nunca, existe uma hipótese de acabar com esta guerra", disse Zelensky.

Zelensky acusa Rússia de usar negociações para diminuir sanções ao país

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acusou esta terça-feira, 2, a Rússia de estar a usar as negociações para pôr fim à guerra na Ucrânia como forma de “enfraquecer as sanções” contra Moscovo e prometeu divulgar provas das suas acusações.

“Os serviços de informação ucranianos vão partilhar com os seus parceiros as informações que temos sobre as verdadeiras intenções da Rússia e as suas tentativas de usar o trabalho diplomático como pretexto para enfraquecer as sanções”, avançou Zelensky numa mensagem divulgada na rede Telegram.

A declaração foi feita no dia em que o Presidente russo, Vladimir Putin, recebe a delegação norte-americana liderada pelo enviado especial da Casa Branca, Steve Witkoff, para debater o plano de paz para a Ucrânia.

As dúvidas de Zelensky sobre as intenções de Putin foram corroboradas pelos primeiros-ministros da Finlândia, Petteri Orpo, e da Suécia, Ulf Kristersson.

“Apreciamos o facto de tantos países desejarem a paz, incluindo os Estados Unidos e países da Europa e da Ásia, mas duvidamos das ambições da Rússia a este respeito, pelo que teremos de aguardar pelo resultado das reuniões de hoje em Moscovo para avaliar as verdadeiras intenções da Rússia”, disse Kristersson numa conferência de imprensa conjunta dos dois responsáveis governamentais.

Segundo o primeiro-ministro sueco, a grande questão agora é saber se a Rússia está preparada para conduzir conversações de paz sérias, porque – na sua opinião – Moscovo não demonstrou interesse nenhum nisso até à data.

Kristersson salientou ainda que o que é realmente importante para a Europa não são as condições que a Rússia exige para um acordo de paz, mas sim aquelas que a Ucrânia considera aceitáveis.

A Rússia é alvo de pesadas sanções impostas pelos Estados Unidos e pela União Europeia em resposta à invasão da Ucrânia em 2022 e anexação de territórios.

As sanções visam enfraquecer a economia russa e a sua capacidade de financiar a guerra, abrangendo áreas como finanças, energia, comércio, transporte e tecnologia.

Coincidindo com a viagem de Witkoff a Moscovo, o Presidente ucraniano desloca-se hoje à Irlanda para continuar as suas visitas a países europeus que ajudaram a sustentar a luta do seu país contra a invasão russa.

As negociações para a paz têm seguido linhas paralelas, com o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, a reunir-se com as autoridades ucranianas e o enviado especial Witkoff com Moscovo.

Zelenskyy, que se reuniu hoje com a delegação ucraniana que regressou do último encontro com os representantes dos EUA na Florida, disse que as negociações se basearam num documento que ambos os lados elaboraram numa reunião anterior, em Genebra.

O líder ucraniano adiantou que este documento está agora finalizado, embora não tenha explicado o que isso significa.

Putin lança aviso antes de encontro com enviado dos EUA: "Se a Europa quer entrar em guerra, estamos prontos"
Rússia adverte Trump que encontra sempre forma de se adaptar às sanções
EUA
Rússia
Volodymyr Zelensky
Ucrânia
Putin

Eventos-Chave

As três questões sensíveis do plano de paz

Zelensky pede paz "justa" e "certezas para o povo ucraniano"

Diário de Notícias
www.dn.pt