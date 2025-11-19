EUA apresentam pacote de propostas à Ucrânia para acabar com a guerra

Os Estados Unidos apresentaram à Ucrânia um pacote de propostas à Ucrânia para acabar com a guerra imposta pela Rússia.Este pacote de propostas, de 28 pontos, inclui a cedência de territórios e a não utilização de algumas armas, avança a Reuters.Fontes familiarizadas com o processo, que pediram para não ser identificadas devido à sensibilidade do assunto, disseram que as propostas incluem também a redução do tamanho das forças armadas ucranianas, entre outras coisas. Washington quer que Kiev aceite os pontos principais.Um plano deste tipo representaria um grande revés para a Ucrânia, que enfrenta novos avanços territoriais russos no leste do país, logo numa altura em que o presidente Zelensky está a lidar com um escândalo de corrupção que culminou esta quarta-feira na destituição dos ministros da Energia e da Justiça.Um alto funcionário ucraniano havia dito anteriormente à Reuters que a Ucrânia tinha recebido "sinais" sobre um conjunto de propostas dos EUA para pôr fim à guerra que Washington discutiu com a Rússia. A Ucrânia não teve qualquer participação na elaboração das propostas, disse a fonte na altura.Zelensky esteve esta quarta-feira reunido na Turquia com o presidente Tayyip Erdogan e deverá reunir-se com oficiais do Exército dos EUA em Kiev na quinta-feira.Desde julho que não houve negociações presenciais entre a Ucrânia e a Rússia. Os esforços para reavivar as conversações de paz parecem estar a ganhar força, embora Moscovo não tenha demonstrado qualquer intenção de alterar os seus termos para terminar a guerra.O Presidente russo, Vladimir Putin, há muito que exige que a Ucrânia renuncie aos planos de aderir à NATO e retire as suas tropas de quatro províncias que a Moscovo reivindica como parte da Rússia. O Kremlin não deu qualquer indicação de que tenha abdicado de qualquer uma destas exigências, enquanto a Ucrânia afirma que não as aceitará..Ataque russo faz pelo menos 25 mortos. "A pressão sobre a Rússia ainda é insuficiente", diz Zelensky. A Rússia invadiu massivamente a Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022, numa guerra que começou em 2014 com a invasão e anexação da península ucraniana da Crimeia pelos russos..“Estamos a lidar com uma escalada”. Rússia acusada de ataque à ferrovia que liga a Polónia à Ucrânia