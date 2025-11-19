Pelo menos dez mortos em ataque russo. "A pressão sobre a Rússia ainda é insuficiente", diz Zelensky

Pelo menos dez pessoas morreram esta quarta-feira, 19 de novembro, na Ucrânia durante um ataque russo com drones e mísseis contra várias regiões do país, de acordo com as autoridades ucranianas, citadas pela Reuters. "A Rússia lançou mais de 470 drones de ataque e 48 mísseis de vários tipos contra a Ucrânia durante a noite – um balístico e os restantes mísseis de cruzeiro", afirmou o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.O ataque fez cerca de 40 feridos e provocou danos em instalações de abastecimento de energia e outras infraestruturas civis.Os ataques russos da última noite provocaram uma "destruição significativa" em Ternopil, onde "edifícios residenciais de nove andares foram atingidos, causando incêndios", segundo informou Zelensky na mensagem que divulgou nas redes sociais, onde partilhou imagens das consequências da ofensiva de Moscovo. .A cidade de Kharkiv foi também alvo de "um ataque massivo". "Dezenas de pessoas ficaram feridas na cidade, incluindo crianças", disse o chefe de Estado ucraniano, indicando que os ataques visaram também Lviv, assim como as regiões de Kiev, Mykolaiv, Cherkasy, Chernihiv e Dnipro."Cada ataque descarado contra a vida quotidiana demonstra que a pressão sobre a Rússia é ainda insuficiente", defendeu Zelensky, reforçando a necessidade de "sanções eficazes" contra a Rússia e a importância da ajuda no combate às forças russas. "A prioridade máxima são os mísseis de defesa aérea, os sistemas adicionais, as capacidades alargadas para a nossa aviação de combate e a produção de drones para proteger vidas", especificou. "A Rússia deve ser responsabilizada pelas suas ações, e devemos manter o foco em tudo o que nos fortaleça e nos permita abater mísseis russos, neutralizar drones russos e impedir ataques", disse o presidente ucraniano.Entretanto, as defesas aéreas russas reclamaram o abate de 65 drones ucranianos sobre quatro regiões da Rússia, no Mar Negro e no Mar de Azov.Segundo o Ministério da Defesa russo o ataque ucraniano, durante a madrugada, o maior número de abates ocorreu sobre o Mar Negro, onde foram neutralizados 16 drones.Outros nove drones ucranianos foram destruídos sobre o Mar de Azov, sul da Ucrânia.Com Lusa.Espanha desbloqueia 615 milhões de euros para apoio militar à Ucrânia.“Estamos a lidar com uma escalada”. Rússia acusada de ataque à ferrovia que liga a Polónia à Ucrânia