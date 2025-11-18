Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Espanha desbloqueia 615 milhões de euros para apoio militar à Ucrânia
EPA/Kiko Huesca
Pedro Sánchez prometeu "apoio total e firme do Governo de Espanha" ao executivo ucraniano e a Zelensky até haver uma "paz justa e duradoura".
DN/Lusa
Espanha vai desbloquear nas próximas semanas 615 milhões de euros para apoio militar à Ucrânia, no âmbito de acordos bilaterais e de mecanismos criados no seio da NATO e da União Europeia, anunciou esta terça-feira, 18 de novembro, o executivo espanhol.

O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro, Pedro Sánchez, numa conferência de imprensa na sede do Governo espanhol, em Madrid, ao lado do Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que visitou hoje Espanha.

Sánchez prometeu "apoio total e firme do Governo de Espanha" ao executivo ucraniano e a Zelensky até haver uma "paz justa e duradoura" na Ucrânia, atacada militarmente pela Rússia desde fevereiro de 2022, e até estar garantido "um horizonte europeu" para o país, que pretende aderir à União Europeia.

