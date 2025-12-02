Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Putin reuniu-se no Kremlin com Steve Witkoff (2º a contar da esquerda) e o genro de Trump, Jared Kushner (3º a contar da esquerda).
Putin reuniu-se no Kremlin com Steve Witkoff (2º a contar da esquerda) e o genro de Trump, Jared Kushner (3º a contar da esquerda).EPA / ALEXANDER KAZAKOV / SPUTNIK / KREMLIN POOL
Internacional

Putin ameaça guerra contra a Europa antes de reunião sobre a paz na Ucrânia

Enviados de Donald Trump estiveram várias horas reunidos com o presidente russo, sendo esperado que se encontrem esta quarta-feira com Zelensky para lhe dar conta dos resultados obtidos no Kremlin.
Ana Meireles
Internacional
Guerra na Ucrânia
Volodymyr Zelensky
Vladimir Putin
Steve Witkoff

