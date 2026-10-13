“Estão a roubar o nosso futuro”. Greta junta-se a protesto estudantil em França

De Paris a Lyon, de Nantes a Marselha, os estudantes voltaram esta terça-feira, 13 de outubro, às ruas em várias cidades francesas para pressionar o governo a resolver problemas relacionados como a falta de professores, edifícios em mau estado, horários escolares sobrecarregados, entre outras queixas. E contaram com uma apoiantes inesperada: Greta Thunberg.

A ativista sueca, juntou-se aos alunos do ensino secundário em Saint-Denis, o maior subúrbio da capital. “Os jovens não estão a ser incluídos no debate. Estão a roubar-nos o nosso futuro”, afirmou à AFP Thunberg, de 23 anos, envergando um keffiyeh. A ativista, que ganhou fama mundial em 2018, quando aos 15 anos iniciou uma greve escolar em frente ao Parlamento sueco para exigir ações contra as alterações climáticas. Uma ação em solitário que acabou por inspirar primeiros os seus colegas de escola, mas depressa alastrou a outros países.

Thunberg chegou ao liceu Paul Éluard, onde advogados envergando as togas formavam uma corrente humana para proteger os alunos, na sequência de inúmeras denúncias de brutalidade policial.