Centenas de milhares de franceses na rua a exigir uma escola melhor

Entre 250.000 (segundo o Ministério do Interior) e 450.000 (dados dos organizadores das manifestações) saíram esta terça-feira à rua em várias cidades de França em protesto contra o estado da educação, pedindo mais verbas e recursos, tendo sido registados confrontos entre polícia e manifestantes em diversos locais, como Paris ou Montpellier, naquele que foi o maior dia de protestos estudantis até à data.Falando na Assembleia Nacional ontem ao início da tarde, o primeiro-ministro Sébastien Lecornu garantiu aos deputados que “não podemos permitir qualquer espaço de tolerância para a violência”, condenando a existência de incidentes violentos à margem do protesto principal.“Incendiar uma escola secundária não melhora as condições das instalações escolares. Linchar um professor não ajuda a repor o corpo docente”, disse ainda Lecornu, acrescentando que era uma “mentira” sugerir que o governo tinha ordenado “repressão policial” contra os manifestantes. O líder do governo francês revelou que, desde o início dos protesto e até então, havia registo de 85 funcionários e 215 alunos feridos, bem como 715 polícias.Uma fonte governamental revelou ao final da tarde que o presidente Emmanuel Macron iria reunir-se ainda esta terça-feira com vários membros do executivo para discutir os protestos dos estudantes do ensino secundário. Entre estes estariam, além de Sébastien Lecornu, o ministro do Interior, Laurent Nunez, e o ministro da Educação, Édouard Geffray.O dia nacional de protesto dos alunos do secundário vivido esta terça-feira contou ainda com a participação de professores e organizações sindicais e estudantes universitários. Em Rennes a polícia de choque usou canhões de água contra estudantes , tendo sido registados confrontos em cidades como Lyon ou Estrasburgo e o uso de gás lacrimogéneo contra os manifestantes em Paris ou Montpellier. Segundo o Ministério do Interior, 488 pessoas foram detidas nos protestos de ontem e 43 polícias ficaram feridos. “Queremos apenas melhores condições”, disse à AFP Thomas, um estudante do secundário de 17 anos em Val-de-Marne, um subúrbio de Paris. “Às vezes vamos para a aula e não há mesas ou cadeiras suficientes. Em alguns dias, se for o último a chegar ao refeitório, acabo por ficar apenas com um pedaço de pão e um pouco de água. As nossas casas de banho não têm portas, papel higiénico nem sabonete”.Charlie, também de 17 anos e aluna em Créteil, outro subúrbio da capital francesa, mostrou-se grata pela presença das centrais sindicais - Sophie Binet, líder da CGT, havia dito que iriam participar nos protestos para “proteger os estudantes do ensino secundário”. “Por enquanto está tudo calmo, e estamos gratas aos sindicatos por estarem aqui para nos apoiar. Quando saímos para nos manifestar, estamos a exercer o nosso direito; não devemos ter medo de ser atingidas por gás lacrimogéneo ou de sofrer agressões físicas”, disse Charlie à AFP. Pascal Cabaret, professor de História em Toulouse, justificou a sua presença na rua dizendo que alunos, docentes e funcionários têm as mesmas reivindicações. “Um professor para conduzir a aula, instalações bem conservadas, melhores condições de trabalho”, explicou à AFP.De acordo com o Ministério do Ensino Superior, cerca de 40% das universidades públicas sofreram ontem interrupções, incluindo bloqueios, encerramentos ou ocupações. O Ministério da Educação, por seu turno, revelou que 891 escolas secundárias, de um universo de 3700 em toda a França, tiveram ontem as aulas “suspensas, total ou parcialmente, por diversos motivos”..Cerca de 400 escolas francesas fechadas devido aos protestos. Polícia brutalmente agredido.Ministro francês diz que 400 a 500 escolas permanecerão fechadas na segunda-feira por receio de vandalismo.Protesto estudantil em França: granada da polícia deixa aluno de 15 anos sem mão