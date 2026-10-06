“Estudantes do liceu revoltados” foi uma das frases do dia nacional de protesto em Nice. SEBASTIEN NOGIER / EPA

Internacional Centenas de milhares de franceses na rua a exigir uma escola melhor Número de manifestantes varia entre os 250.000 e os 450.000, conforme a fonte. Alunos do secundário contaram com o apoio de professores, universitários e sindicatos.