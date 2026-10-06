“Estudantes do liceu revoltados” foi uma das frases do dia nacional de protesto em Nice.
“Estudantes do liceu revoltados” foi uma das frases do dia nacional de protesto em Nice. SEBASTIEN NOGIER / EPA
Internacional

Centenas de milhares de franceses na rua a exigir uma escola melhor

Número de manifestantes varia entre os 250.000 e os 450.000, conforme a fonte. Alunos do secundário contaram com o apoio de professores, universitários e sindicatos.
Ana Meireles
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