Enviados especiais dos EUA reúnem-se esta semana com europeus e ucranianos em Berlim
Steve Witkoff e Jared Kushner, enviados especiais dos Estados Unidos, pretendem encontrar-se esta semana, em Berlim, com representantes europeus e ucranianos para discutir o plano que pretende acabar com a guerra na Ucrânia. A informação está a ser avançada esta terça-feira, 17 de novembro, pelo site Axios, que cita um responsável norte-americano.
Garantias de segurança "para desencorajar futuros ataques russos à Ucrânia" e planos de recuperação económica para o país no pós-guerra vão estar em cima da mesa no encontro previsto para esta quinta-feira (19) na capital alemã.
A reunião de Berlim e a visita de Trump à China traduzem-se num esforço diplomático coordenado de Washington, disse ainda ao site de notícias o responsável dos EUA, dando conta que os conselheiros de Trump têm mantido contacto com autoridades ucranianas e europeias, enquanto continuam a dialogar com Moscovo.
Os enviados norte-americanos, recorde-se, estiveram reunidos com o presidente russo, Vladimir Putin, e, depois, com o líder ucraniano, em Dublin, após negociações trilaterais que tiveram lugar em Abu Dhabi. "Ambas as partes concordaram agora em alargar a próxima ronda de negociações de modo a incluir os nossos parceiros europeus", informou Jared Kushner nas redes sociais.
Na sexta-feira, 13, o presidente do Conselho Europeu, António Costa, anunciou que a Europa iria ser representada por cinco países e instituições europeias nas negociações sobre a Ucrânia.
"A segurança da Europa começa pela segurança da Ucrânia", sublinhou. "Saudamos todos os esforços diplomáticos que visam levar a Rússia à mesa das negociações", disse, na altura, o antigo primeiro-ministro português.
A Rússia, no entanto, já veio dizer que "dificilmente" a Europa participará diretamente numa nova ronda de negociações de paz em Abu Dhabi.
O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, disse esta terça-feira à televisão pública russa que a posição dos países do bloco europeu é "claramente alheia à paz" e manifesta, "por todos os meios possíveis", o desejo de provocar uma derrota estratégica à Rússia.
Já na segunda-feira, o conselheiro do presidente russo afirmou que não existiu acordo com Moscovo para incluir a Europa na próxima ronda de negociações de paz.
“O que está a ser discutido neste momento é a realização da próxima jornada num formato trilateral. Estas negociações foram retomadas em Abu Dhabi há alguns dias, e ficou acordado que iriam continuar. A data ainda não está definida e, quanto a um possível alargamento do formato - assunto referido por alguns -, não houve qualquer acordo connosco nesse sentido”, afirmou Yuri Ushakov, o conselheiro de Vladimir Putin.