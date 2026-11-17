Steve Witkoff e Jared Kushner, enviados especiais dos Estados Unidos, pretendem encontrar-se esta semana, em Berlim, com representantes europeus e ucranianos para discutir o plano que pretende acabar com a guerra na Ucrânia. A informação está a ser avançada esta terça-feira, 17 de novembro, pelo site Axios, que cita um responsável norte-americano.

Garantias de segurança "para desencorajar futuros ataques russos à Ucrânia" e planos de recuperação económica para o país no pós-guerra vão estar em cima da mesa no encontro previsto para esta quinta-feira (19) na capital alemã.

A reunião de Berlim e a visita de Trump à China traduzem-se num esforço diplomático coordenado de Washington, disse ainda ao site de notícias o responsável dos EUA, dando conta que os conselheiros de Trump têm mantido contacto com autoridades ucranianas e europeias, enquanto continuam a dialogar com Moscovo.

Os enviados norte-americanos, recorde-se, estiveram reunidos com o presidente russo, Vladimir Putin, e, depois, com o líder ucraniano, em Dublin, após negociações trilaterais que tiveram lugar em Abu Dhabi. "Ambas as partes concordaram agora em alargar a próxima ronda de negociações de modo a incluir os nossos parceiros europeus", informou Jared Kushner nas redes sociais.