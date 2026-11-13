António Costa, presidente do Conselho Europeu
António Costa, presidente do Conselho EuropeuEPA/OLIVIER HOSLET
Internacional

Europa representada por cinco países e instituições europeias nas negociações sobre a Ucrânia

"A Europa deve falar com uma voz clara e unida em todas as discussões que moldam o futuro da Ucrânia e a segurança do nosso continente", defendeu o presidente do Conselho Europeu, António Costa.
Susete Henriques
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O presidente do Conselho Europeu anunciou esta sexta-feira, 13 de novembro, a delegação que vai representar a Europa na mesa das conversações de paz sobre a guerra na Ucrânia.

"Os líderes concordaram que a nossa equipa europeia para as negociações sobre a paz na Ucrânia é constituída pelas instituições da União Europeia [UE] e pelo E5 da Coligação dos Dispostos", afirmou António Costa, no âmbito de uma cimeira informal, que decorreu em Dublin, Irlanda. O antigo primeiro-ministro português referia-se à Comissão Europeia, ao Conselho Europeu e aos representantes da Coligação dos Dispostos: França, Alemanha, Reino Unido, Itália e Polónia.

Para Costa, a posição da UE "é clara". "A segurança da Europa começa pela segurança da Ucrânia", sublinhou. "Saudamos todos os esforços diplomáticos que visam levar a Rússia à mesa das negociações", disse o presidente do Conselho Europeu, adiantando que a UE está empenhada em apoiar as negociações em curso e espera que haja "resultados concretos".

De recordar que os esforços diplomáticos para acabar com o conflito entre a Rússia e a Ucrânia têm marcado os últimos dias, com negociações trilaterais, com as delegações de Kiev, de Moscovo e de Washington, em Abu Dhabi.

Os enviados norte-americanos, Steve Witkoff e Jared Kushner viajaram depois para Moscovo, na quinta-feira, para se encontrarem com o presidente russo, Vladimir Putin, antes de se reunirem, em Dublin, com o líder ucraniano, Volodymyr Zelensky. "Ambas as partes concordaram agora em alargar a próxima ronda de negociações de modo a incluir os nossos parceiros europeus", informou Jared Kushner nas redes sociais.

"A Europa deve falar com uma voz clara e unida em todas as discussões que moldam o futuro da Ucrânia e a segurança do nosso continente. E, em última análise, este é um esforço de equipa", realçou o presidente do Conselho Europeu, sublinhando que "só a Ucrânia tem legitimidade para decidir sobre questões que digam respeito ao seu território e à sua soberania".

António Costa referiu, porém, que a UE "desempenha um papel central nas discussões sobre o futuro europeu da Ucrânia, a sua reconstrução e a sua prosperidade". "Além disso, as garantias de segurança devem ser tratadas no âmbito da Coligação dos Dispostos, em estreita coordenação com a NATO", esclareceu.

"As próximas semanas serão um teste decisivo quanto à disponibilidade da Rússia para terminar esta guerra. O historial do país até à data, marcado por uma escalada do conflito e por ataques contra civis ucranianos, deixa antever o contrário. A Rússia precisa de mudar de rumo", afirmou ainda António Costa.

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