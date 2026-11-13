Europa representada por cinco países e instituições europeias nas negociações sobre a Ucrânia

O presidente do Conselho Europeu anunciou esta sexta-feira, 13 de novembro, a delegação que vai representar a Europa na mesa das conversações de paz sobre a guerra na Ucrânia.

"Os líderes concordaram que a nossa equipa europeia para as negociações sobre a paz na Ucrânia é constituída pelas instituições da União Europeia [UE] e pelo E5 da Coligação dos Dispostos", afirmou António Costa, no âmbito de uma cimeira informal, que decorreu em Dublin, Irlanda. O antigo primeiro-ministro português referia-se à Comissão Europeia, ao Conselho Europeu e aos representantes da Coligação dos Dispostos: França, Alemanha, Reino Unido, Itália e Polónia.

Para Costa, a posição da UE "é clara". "A segurança da Europa começa pela segurança da Ucrânia", sublinhou. "Saudamos todos os esforços diplomáticos que visam levar a Rússia à mesa das negociações", disse o presidente do Conselho Europeu, adiantando que a UE está empenhada em apoiar as negociações em curso e espera que haja "resultados concretos".