A Presidência da Rússia admitiu hoje afastar os países europeus das negociações tripartidas sobre a Ucrânia, que foram retomadas na semana passada em Abu Dhabi, com a mediação dos Estados Unidos.

O porta-voz da Presidência russa, Dmitri Peskov, disse à televisão pública russa que a postura dos países do bloco europeu é "claramente alheia à paz" demonstrando, "por todos os meios possíveis", o desejo de provocar uma derrota estratégica à Rússia.

Desta forma, adiantou Peskov, os países europeus dificilmente podem aspirar a um lugar relevante nas negociações sobre a Ucrânia, em Abu Dhabi.

Os emissários da Presidência dos Estados Unidos, Steve Witkoff e Jared Kushner, deram como certa a participação europeia nas próximas rondas sobre a Ucrânia, depois da reunião, na quinta-feira, em Moscovo, com o Presidente russo, Vladimir Putin.

Em contrapartida, Putin afirmou que Moscovo só vai aceitar reunir-se com os europeus se o bloco decidir "apoiar a paz, e não a guerra", numa alusão ao fornecimento de armamento à Ucrânia.

Sobre o assunto, o conselheiro de política internacional do chefe de Estado russo, Yuri Ushakov, declarou na segunda-feira que "ninguém tinha acordado" com a Rússia a futura participação europeia nas negociações.

Por outro lado, Ushakov acrescentou que pode ser necessário realizar ainda mais uma ronda de negociações tripartidas.

A Rússia demonstrou satisfação pelo facto de a última ronda se ter concentrado na necessidade de uma nova arquitetura de segurança para a Europa, e não na exigência de Kiev por uma trégua durante o inverno.

A este propósito, a alta representante da União Europeia para a Política Externa e de Segurança, Kaja Kallas, insistiu, na segunda-feira, que a prioridade para as próximas rondas não é um novo sistema de segurança para o continente, mas sim alcançar um cessar-fogo na Ucrânia.

De acordo com a imprensa europeia, entre outras condições para a coexistência pacífica, Moscovo afirmou que só vai aceitar a entrada da Ucrânia na União Europeia se Kiev promover "um Estado neutro", sem arsenal nuclear.

A Rússia invadiu a Ucrânia em 2014, anexando a Península da Crimeia, e lançou uma ofensiva de grande escala contra todo o território ucraniano em fevereiro de 20222