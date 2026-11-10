O enviado dos Estados Unidos Jared Kushner (centro-esquerda) discursa durante a reunião de coordenação com as equipas ucraniana e europeia que antecedeu as negociações trilaterais entre a Rússia e a Ucrânia, mediadas pelos EUA em Abu Dhabi.
O enviado dos Estados Unidos Jared Kushner (centro-esquerda) discursa durante a reunião de coordenação com as equipas ucraniana e europeia que antecedeu as negociações trilaterais entre a Rússia e a Ucrânia, mediadas pelos EUA em Abu Dhabi.EPA / ALTAF QADRI / POOL
Internacional

Abu Dhabi. Zelensky fala em formato "construtivo" e "substancial", negociações prosseguem na quarta-feira

Segundo o líder ucraniano, foram discutidos os possíveis parâmetros das medidas humanitárias” e também “o conteúdo das garantias de segurança para a Ucrânia e os alicerces para o seu funcionamento”.
Ana MeirelesDN/Lusa
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O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou esta terça-feira que as negociações trilaterais entre as delegações de Kiev, Moscovo e Washington foram construtivas e “bastante substanciais”, num balanço do primeiro dia de conversações em Abu Dhabi.

“O formato tripartido revelou-se construtivo e bastante substancial”, escreveu Zelensky na rede social Telegram.

O líder ucraniano descreveu que foram discutidas “a necessidade e os possíveis parâmetros das medidas humanitárias”, “a libertação dos prisioneiros de guerra” e “o conteúdo das garantias de segurança para a Ucrânia e os alicerces para o seu funcionamento a longo prazo”.

Ainda neste primeiro dia, acrescentou Zelensky, foram abordados "instrumentos concretos para impedir qualquer repetição da guerra" e também a necessidade de implementar "medidas de desescalada".

Ainda sem europeus à mesa

A Ucrânia e a Rússia concluíram esta terça-feira em Abu Dhabi o primeiro dia de negociações para tentar avançar numa solução para a guerra, que os Estados Unidos pretendem associar a um novo quadro de segurança europeia.

O encontro, o primeiro desde fevereiro, vai ser retomado na quarta-feira de manhã, na capital dos Emirados Árabes Unidos, confirmou a agência russa TASS, citando fontes oficiais.

Sob mediação dos emissários norte-americanos Steve Witkoff e Jared Kushner, as duas delegações estiveram reunidas cerca de quatro horas, mas sem a participação de negociadores europeus, como defendem a Ucrânia e a União Europeia (UE).

No entanto, representantes do Reino Unido, França, Alemanha, Itália, NATO e Comissão Europeia estão também em Abu Dhabi, onde se reuniram com a delegação ucraniana e os diadores norte-americanos antes do início das conversações.

Em Moscovo, o chefe da diplomacia russa, Serguei Lavrov, ironizou que os europeus ficassem “sentados num hotel” nos Emirados, enquanto o homólogo norte-americano, Marco Rubio, admitia em Paris uma futura participação da Europa.

“O nosso objetivo é que, a determinada altura, este formato trilateral seja alargado, (…) passando a contar também com os europeus, que estarão diretamente representados a esta mesa no âmbito destas negociações”, afirmou Rubio.

No início do encontro, o chefe da delegação ucraniana, Rustem Umerov, manifestou a esperança de que venha a ser possível “alcançar uma paz duradoura na Ucrânia”, embora as expectativas de Kiev permaneçam globalmente muito moderadas.

Novo quadro de segurança

Jared Kushner apelou a um novo quadro de segurança para a Ucrânia e a Rússia, mas também para a Europa, de modo a assegurar “décadas, ou mesmo séculos, de paz”.

Posição semelhante é defendida por Moscovo, que considera a resolução da guerra na Ucrânia apenas como um elemento do debate.

O objetivo último “é a criação de uma arquitetura de segurança” para todo o continente europeu, disse uma fonte da delegação russa à agência francesa AFP.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, que criticou Kiev nas últimas semanas e é acusado de privilegiar uma cooperação económica com Moscovo, previu na semana passada um “grande acordo” com a Rússia sobre a Ucrânia que poderá “abranger toda a Europa”.

Kiev e os europeus reagiram a estas declarações vagas manifestando oposição a qualquer acordo alcançado sem a sua participação.

Como sinal de ceticismo, um alto responsável ucraniano afirmou à AFP, antes das conversações, que Kiev não tinha “expectativas particulares”. “Vamos ver como as coisas evoluem” no terreno, afirmou, na condição de não ser identificado.

“As divergências diminuíram”, garantiu esta terça-feira Jared Kushner, sem especificar.

No papel, as posições dos dois campos continuam muito afastadas. Moscovo exige a retirada das tropas ucranianas de toda a região de Donetsk (leste), cuja defesa exigiu enormes sacrifícios humanos à Ucrânia desde o conflito com os separatistas pró-russos iniciado em 2014, seguido da invasão de 2022.

A Ucrânia exige garantias de segurança para dissuadir Moscovo de a atacar novamente, incluindo pelo menos 10 anos de apoio financeiro para manter um exército de 800.000 homens e reconstruir as infraestruturas.

Moscovo opõe-se a qualquer destacamento de tropas europeias de manutenção da paz.

O enviado dos Estados Unidos Jared Kushner (centro-esquerda) discursa durante a reunião de coordenação com as equipas ucraniana e europeia que antecedeu as negociações trilaterais entre a Rússia e a Ucrânia, mediadas pelos EUA em Abu Dhabi.
Rubio diz que objetivo é alargar negociações sobre a Ucrânia aos europeus
O enviado dos Estados Unidos Jared Kushner (centro-esquerda) discursa durante a reunião de coordenação com as equipas ucraniana e europeia que antecedeu as negociações trilaterais entre a Rússia e a Ucrânia, mediadas pelos EUA em Abu Dhabi.
Europa vai enviar equipa para as reuniões trilaterais em Abu Dhabi
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