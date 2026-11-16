Kaja Kallas diz que a Rússia deve comprometer-se com um cessar-fogo.
Kaja Kallas diz que a Rússia deve comprometer-se com um cessar-fogo. EPA / OLIVIER HOSLET
Internacional

Kremlin desmente EUA e nega ter aceitado participação da Europa nas negociações

Conselheiro de Putin aponta que será necessária uma nova ronda de negociações (ou mais) até poder haver um acordo sobre a participação dos aliados de Kiev.
Ana Meireles
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