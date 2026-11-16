Kremlin desmente EUA e nega ter aceitado participação da Europa nas negociações

O Kremlin garantiu esta segunda-feira não ter concordado com a participação de representantes europeus na próxima ronda de negociações de paz sobre a Ucrânia, contrariando assim o que havia sido dito pelo enviado dos Estados Unidos Steve Witkoff após o seu encontro na semana passada em Moscovo com o presidente russo, Vladimir Putin. “O que está a ser discutido neste momento é a realização da próxima jornada num formato trilateral. Estas negociações foram retomadas em Abu Dhabi há alguns dias, e ficou acordado que iriam continuar. A data ainda não está definida e, quanto a um possível alargamento do formato - assunto referido por alguns -, não houve qualquer acordo connosco nesse sentido”, afirmou o conselheiro do presidente Yuri Ushakov. Na opinião de Ushakov, que fez parte da delegação russa em Abu Dhabi, “muita coisa precisaria de ser feita antes que isso pudesse ser acordado. Em particular, talvez seja necessário realizar mais uma ronda - ou, quem sabe, até mais do que uma - de negociações trilaterais”. E sublinhou que o envolvimento da Europa nas negociações depende de Moscovo receber “um sinal claro, por parte deles, sobre o que desejam e qual o contributo construtivo e substantivo que podem oferecer para um desfecho bem-sucedido na Ucrânia”.O porta-voz do Kremlin também abordou esta segunda-feira este tema, dizendo que as declarações da Europa, até à data, parecem contrárias à paz. “Ouvimos declarações tanto da [presidente da Comissão Europeia, Ursula] von der Leyen como dos seus homólogos em Bruxelas, afirmando que o apoio incondicional à Ucrânia será mantido. E, mais importante ainda, que a estratégia de aumentar a pressão sobre a Rússia será mantida, a fim de forçar o país a envolver-se no processo de paz. Estas premissas sugerem uma relutância em contribuir para o processo de paz”, afirmou Dmitry Peskov. “Mas, enfim, vejamos, talvez consigamos esclarecer a posição dos europeus e chegar a alguma conclusão sobre a conveniência da sua participação no processo negocial nesta fase.”Depois de discussões mantidas no final da semana passada - primeiro na cimeira da Comunidade Política Europeia e depois numa reunião informal dos líderes dos 27 - foi anunciado que a Europa será representada nas negociações sobre a Ucrânia por uma delegação com membros da Comissão, do Conselho e de França, Alemanha, Itália, Polónia e Reino Unido (os chamados E5). A chefe da diplomacia da União Europeia pediu esta segunda-feira que o bloco não ceda em nada enquanto a Rússia mantiver as suas “exigências absurdas”, defendendo que qualquer passo negocial dado pelos europeus tem de ter uma contrapartida de Moscovo. “Apresentam uma série de exigências e depois acrescentam outras tantas para que, se vierem a recuar em algumas, acabem por parecer razoáveis, quando, na realidade, não o são”, advertiu Kaja Kallas. Neste sentido, prosseguiu a ex-primeira-ministra estónia, é preciso pressionar a equipa negociadora da UE para garantir que não cede nada nas negociações com a Rússia e que mantém “exigências maximalistas” enquanto Moscovo também o fizer. E insistiu que, antes de discutir qualquer outro assunto com Moscovo, a Rússia deve comprometer-se a, primeiro, estabelecer um cessar-fogo na Ucrânia e, depois, a negociar um acordo de paz com Kiev.Estas declarações foram feitas no dia em que a UE deu “luz verde” ao maior desembolso único alguma vez realizado por Bruxelas para Kiev no âmbito do Mecanismo para a Ucrânia e que totaliza 7,9 mil milhões de euros. Volodymyr Zelensky agradeceu às instituições europeias e sublinhou que esta decisão surge após Kiev ter cumprido mais de 20 compromissos relacionados com reformas. “É fundamental que este progresso também se reflita na abertura dos dois últimos grupos de negociação sobre a adesão da Ucrânia à União Europeia”. .Europeus ganham lugar à mesa das negociações entre Kiev e Moscovo