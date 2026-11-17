Donald Trump já chegou a Manila, primeira escala de uma viagem asiática que colocará o Presidente dos Estados Unidos frente a frente com alguns dos principais protagonistas da disputa pelo equilíbrio de poder na região do Indo-Pacífico.

O Air Force One aterrou às 17h33 locais desta terça-feira, 17 de novembro, no Aeroporto Internacional Ninoy Aquino, na capital filipina. Na comitiva presidencial seguem, entre outros, o secretário de Estado, Marco Rubio, e o secretário do Tesouro, Scott Bessent.

A chegada de Trump acontece na reta final da 49.ª cimeira da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN). O Presidente norte-americano deverá participar ainda esta terça-feira numa cimeira especial entre os Estados Unidos e a organização regional.

Mas uma das reuniões politicamente mais importantes da passagem por Manila será a do Quad, que junta Estados Unidos, Japão, Austrália e Índia. Será o primeiro encontro de Trump com os líderes do grupo desde o seu regresso à Casa Branca e acontece dois anos depois da última reunião deste formato.

A escolha de Manila como primeira paragem confere inevitavelmente à viagem uma forte dimensão geopolítica. As Filipinas são um aliado histórico de Washington na Ásia e encontram-se numa das regiões onde a competição estratégica entre Estados Unidos e China é particularmente sensível.

A reunião do Quad acontece imediatamente antes da deslocação de Trump à China para a cimeira da Cooperação Económica Ásia-Pacífico (APEC), em Shenzhen. O Presidente chinês, Xi Jinping, tem encarado com desconfiança o reforço daquele grupo de quatro democracias do Indo-Pacífico, embora os seus membros afirmem que o Quad não é dirigido contra nenhum país em particular.

Protestos recebem Trump

Trump encontrou também uma capital marcada por protestos contra a sua visita. As manifestações prolongam-se há vários dias e incluem críticas à política externa dos Estados Unidos e à iniciativa norte-americana Pax Silica.

A contestação nas ruas contrasta com a importância diplomática atribuída à presença do Presidente norte-americano na cimeira. As grandes economias do Sudeste Asiático procuram aprofundar os seus laços com Washington ao mesmo tempo que mantêm uma relação económica decisiva com Pequim, o maior parceiro comercial da ASEAN.

A presença de Trump ocorre, por isso, num momento particularmente delicado para o equilíbrio regional. Os Estados Unidos procuram reforçar as relações com os aliados asiáticos precisamente quando as restrições norte-americanas ao acesso chinês a tecnologia e chips avançados voltaram a acrescentar tensão às relações entre Washington e Pequim.

De Manila para a China

A etapa filipina será curta, mas politicamente intensa.

Na quarta-feira, Trump deverá reunir-se bilateralmente com o Presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., em Malacañang, num encontro seguido por um almoço de Estado em homenagem ao chefe de Estado norte-americano.

Depois de Manila, Trump segue para Shenzhen, onde participará na cimeira da APEC. É aí que deverão acontecer alguns dos momentos mais aguardados desta deslocação, incluindo encontros com Xi Jinping e com o Presidente russo, Vladimir Putin.

A viagem à Ásia tem também uma particularidade política para Trump. É a sua primeira deslocação internacional desde a derrota do Partido Republicano nas eleições intercalares norte-americanas.

Manila transforma-se assim no primeiro palco externo de Trump depois desse revés eleitoral e no ponto de partida para uma sequência de encontros em que comércio, tecnologia, segurança e a relação com a China estarão no centro da agenda.

O Presidente norte-americano chegou às Filipinas com problemas domésticos à espera em Washington. Mas, durante os próximos dias, é na Ásia que estará concentrada uma parte importante da política internacional.

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