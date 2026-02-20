Crescem os apelos para que Mountbatten-Windsor seja retirado da linha de sucessão ao trono britânico

O líder do Partido Liberal Democrata, Ed Davey, afirmou esta sexta-feira, 20 de fevereiro, que o estatuto de Andrew Mountbatten-Windsor na linha de sucessão ao trono britânico deve ser reavaliado, mas não pediu claramente a sua remoção imediata da lista. “O mais importante agora é que a polícia possa continuar o seu trabalho, agindo sem medo ou favorecimento. Mas, obviamente, esta é uma questão que o parlamento terá de analisar no momento oportuno; naturalmente, a monarquia quererá garantir que ele nunca se poderá tornar rei”.Mountbatten-Windsor - detido na quinta-feira, 19 de fevereiro, por suspeitas de má conduta em cargo público, provavelmente devido às suas ligações a Jeffrey Epstein - continua o oitavo na linha de sucessão ao trono, apesar de lhe terem sido retirados todos os títulos reais. À sua frente estão William, príncipe de Gales e filho mais velho de Carlos III, os seus três filhos, Harry, o filho mais novo do monarca, seguido dos seus dois filhos, só depois surge Andrew.Já um ministro-sombra do Partido Conservador afirmou que o antigo príncipe deveria renunciar voluntariamente ao seu lugar na linha de sucessão ao trono. “Penso que seria a coisa certa a fazer. Claro que, se ele for considerado culpado, o Parlamento teria todo o direito de agir para o retirar da linha de sucessão”, afirmou Andrew Bowie à GB News. “Mas, lembremo-nos, ainda não foi considerado culpado de nada – ainda não foi acusado de nada. Por isso, temos de deixar a investigação policial seguir o seu curso e penso que todos devemos agir de acordo com isso mais tarde”.O líder do Partido Nacional Escocês (SNP), Stephen Flynn, também é a favor desta medida. “O público ficará, com razão, indignado com o facto de um homem que mentiu sobre ser amigo de Epstein ainda estar a caminho de se tornar chefe de Estado”, afirmou em declarações ao The Sun.Uma sondagem da YouGov conhecida esta sexta-feira, 20 de fevereiro, mostra que 82% dos britânicos consideram que Andrew deveria ser retirado da linha de sucessão, enquanto 6% discordaram e 12% disseram não saber. Em termos de género, 81% dos homens afirmaram ser favoráveis ao seu afastamento da linha de sucessão, menos dois pontos do que as mulheres. Quanto à cor política, o afastamento do irmão de Carlos III é apoiado por 80% dos conservadores que responderam a esta sondagem, 88% dos trabalhistas, 89% dos liberais democratas, 80% dos populistas do Reform UK e 86% dos Verdes.Para ser removido da linha de sucessão é preciso, em primeiro lugar, que seja aprovada uma lei no parlamento britânico. Legislação que precisa ainda, segundo a BBC, do apoio de todos os países da Commonwealth que têm o Carlos III como chefe de Estado, uma vez que também afetará as suas linhas de sucessão..Detenção de André. Coroa britânica mantém a agenda no dia de uma das suas maiores crises ."É uma vergonha". Trump lamenta detenção do ex-príncipe André e considera-a "muito má" para família real