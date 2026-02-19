André Moutbatten-Windsor foi detido no dia do seu 66.º aniversário.
André Moutbatten-Windsor foi detido no dia do seu 66.º aniversário. EPA
Internacional

Detenção de André. Coroa britânica mantém a agenda no dia de uma das suas maiores crises

André foi detido por suspeita de má conduta em cargo público, que pode estar ligada a Epstein. Foi libertado sob investigação cerca de 12 horas depois. Rei disse que “a lei deve seguir o seu curso”.
Ana Meireles
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Rei Carlos III
Família Real Britânica
Caso Epstein
Príncipe André
Jeffrey Epstein
edição impressa
Andrew Mountbatten-Windsor

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt