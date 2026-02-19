Detenção de André. Coroa britânica mantém a agenda no dia de uma das suas maiores crises

A garantia já havia sido dada por Carlos III no comunicado divulgado esta quinta-feira, 19 de fevereiro, após a detenção do seu irmão André Mountbatten-Windsor, por suspeitas de má conduta em cargo público, tendo o antigo príncipe sido libertado ao final do dia, após quase 12 horas de detenção. “Enquanto este processo continua, não seria correto da minha parte comentar mais sobre o assunto. Enquanto isso, eu e a minha família continuaremos a cumprir o nosso dever e a servir a todos vós”.E a verdade é que a família real britânica manteve esta quinta-feira a sua agenda como previsto, optando pelo contacto com o público, apesar de estarem a viver uma das suas maiores crises. Poucas horas depois da detenção do cunhado ter sido confirmada, a rainha Camilla foi recebida em Westminster pelos representantes da Sinfonia Smith Square, onde assistiu a um concerto à hora de almoço. “Está preocupada com a detenção de André?”, questionaram a rainha enquanto esta se dirigia para o seu carro, mas sem receber resposta.Já a meio da tarde, o rei foi visto a sair de Buckingham num grande cortejo de carros liderado pela polícia, com a BBC a relatar que a multidão junto ao palácio aplaudiu e acenou para Carlos III. O seu destino era um evento para assinalar o início da Semana da Moda de Londres, não tendo feito qualquer declaração, como já tinha avisado no seu comunicado. Antes tinha sido fotografado a cumprimentar várias personalidades no Palácio de Saint James, como os embaixadores de El Salvador e de Espanha.Também a princesa Ana, irmã de Carlos e André, manteve os seus compromissos públicos, tendo sido vista a chegar à Penitenciária de Leeds por volta das 14.30, como previsto. Esta reação contrasta muito com a morte da princesa Diana, a 31 de agosto de 1997, que desencadeou uma crise sem precedentes na monarquia britânica, alimentada pela indignação pública com a resposta discreta da família real e limitada ao protocolo - como a recusa inicial em baixar a bandeira a meia haste no Palácio de Buckingham - enquanto a nação chorava pelo membro mais popular da realeza. A perceção de falta de compaixão quase levou a a casa real ao colapso, tendo os ânimos serenado quando Isabel II, só a 5 de setembro, se dirigiu aos britânicos num discurso em direto “como vossa rainha, como avó”, homenageando Diana como “um ser humano excecional e talentoso… [que] nunca perdeu a capacidade de sorrir e de rir”. E justificou o seu silêncio dizendo que ela, Carlos e o príncipe Filipe tinham passado os dias anteriores “a tentar ajudar William e Harry a lidar com a perda devastadora”. Esta mudança de atitude perante uma crise entre Isabel II e Carlos III não é sinónimo de que a família real britânica sobreviva incólume à detenção daquele que, apesar de já não possuir títulos reais, continua a ser o oitavo na linha de sucessão ao trono. “Na melhor das hipóteses, isto representa um limite, um grau de separação. Na pior, é um rude golpe para a Casa de Windsor”, referiu ontem Jonny Dymond, correspondente real da BBC. “É difícil imaginar um desafio maior para o Palácio [de Buckingham”. Para este jornalista, “se já houve julgamentos e casos como este antes é irrelevante, os tempos mudaram. E quaisquer que sejam os títulos e títulos que lhe tenham sido retirados, este é o irmão do rei, o filho da falecida rainha. Este era um membro sénior da família real cujas atividades em prol do país levaram a investigações e à detenção”.Dymond referiu ainda o comunicado de Carlos III, nomeadamente o uso das palavras “dever” e “serviço”, lembrando que estes são “o fundamento da monarquia moderna, o mantra da família real”, mas que, porém, “”a detenção de Mountbatten-Windsor torna ambos mais vulneráveis”.Libertado 12 horas depois O antigo príncipe foi detido esta quinta-feira, dia do seu 66.º aniversário, ao início da manhã por agentes da polícia do Vale do Tamisa na propriedade privada de Carlos III, em Sandringham, onde André reside atualmente, por suspeita de má conduta em cargo público relacionada com a sua amizade com Jeffrey Epstein. As autoridades fizeram ainda buscas no local e na antiga residência de André, em Windsor. Esta detenção após um aumento das acusações contra André Mountbatten-Windsor na sequência da recente divulgação de milhões de páginas de ficheiros relacionados com Epstein pelo Departamento de Justiça dos EUA, muitas delas relacionadas com condutas impróprias por parte do irmão do rei, nomeadamente o caso de uma mulher que terá sido levada por Epstein para o Reino Unido para ter um encontro sexual com o então príncipe.Não são ainda conhecidos os detalhes específicos das alegações de má conduta em cargo público que estão a ser investigadas. No entanto, entre o arquivo divulgado pelos EUA surgiram também documentos que mostram que o antigo príncipe terá partilhado com Jeffrey Epstein relatórios de visitas oficiais a Hong Kong, Vietname e Singapura enquanto exerceu o cargo de enviado especial do Reino Unido para o comércio. Um email, de novembro de 2010, parece ter sido reencaminhado por Mountbatten-Windsor cinco minutos depois de ter sido enviado pelo seu então conselheiro especial, Amir Patel. Num outro, de 24 de dezembro do mesmo ano, terá enviado ao criminoso sexual norte-americano um relatório confidencial sobre as oportunidades de investimento na reconstrução da província de Helmand, no Afeganistão.O local onde André Moutbatten-Windsor esteve detido foi só conhecido ao final do dia, quando saiu da esquadra de Aylsham, em Norfolk, após quase 12 horas de detenção, recostado no banco de trás de um Range Rover preto como se quisesse evitar as câmaras dos fotógrafos. Segundo informou a Polícia do Vale do Tamisa, citada pelos media britânicos, o antigo príncipe foi libertado sob investigação após a sua detenção por suspeita de má conduta em cargo público.De acordo com o Serviço de Procuradoria da Coroa (CPS na sigla em inglês), a má conduta em cargo público implica uma pena máxima de prisão perpétua, embora as penas também possam ser muito mais curtas, dependendo da gravidade do caso concreto. O site do CPS descreve o delito como “um crime de direito consuetudinário que só pode ser julgado por acusação formal” e “diz respeito ao abuso ou negligência grave e intencional do poder ou das responsabilidades do cargo público ocupado”. Os arguidos acusados deste crime devem ser julgados num Tribunal da Coroa, que apenas se ocupa dos crimes mais graves.Segundo os media britânicos, nem o rei nem o Palácio de Buckingham foram previamente informados sobre a detenção. No entanto, a BBC News apurou que a Polícia do Vale do Tamisa contactou com antecedência o Ministério do Interior. Num comunicado, Carlos III disse ter recebido “com profunda preocupação” a notícia da detenção do irmão, a quem se referiu apenas como André Mountbatten-Windsor, dizendo que “o que se segue agora é o processo completo, justo e adequado pelo qual esta questão será investigada da forma adequada e pelas autoridades competentes”Como já havia dito numa declaração da semana passada , o monarca voltou a afirmar que as autoridades “têm o nosso total e sincero apoio e cooperação”, sublinhando que “a lei deve seguir o seu curso”.A prisão de Carlos I no século XVIIO rei Carlos I foi o último membro sénior da família \u0007real britânica detido antes \u0007dos acontecimentos desta quinta-feira. O monarca foi preso em 1647, durante a Guerra Civil Inglesa, pelas forças aliadas ao Parlamento, incluindo \u0007o Exército Novo. Em janeiro de 1649, foi acusado de traição, após se ter recusado a aceitar limites à autoridade real, julgado e condenado, acabando por \u0007ser executado por decapitação \u0007no dia 30 desse mesmo mês. \u0007A princesa Ana, irmã de André, foi condenada e multada em 2002 ao abrigo da Lei dos Cães Perigosos, depois de uma \u0007das suas cadelas ter mordido duas crianças, tornando-se \u0007no primeiro membro da família real a ser condenado por um crime em 353 anos. No ano anterior, já tinha sido multada por excesso de velocidade. 10 momentos da queda de André1999 André conhece Jeffrey Epstein através da sua antiga amiga da universidade Ghislaine Maxwell. \u00072010 Viaja para Nova Iorque para se encontrar com Epstein após \u0007a sua libertação da prisão.2011 Em fevereiro, Virginia Giuffre partilha uma fotografia sua de 2001, tinha 17 anos, com o então príncipe na casa de Maxwell em Londres. Em julho, André é obrigado a demitir-se de enviado especial do Reino Unido para o comércio após \u0007as primeiras notícias sobre as suas ligações a Epstein, mas também pela sua relação com o líder líbio Muammar Kadhafi e Ilham Aliyev, o presidente do Azerbaijão. 16 de novembro de 2019 É entrevistado pela BBC para acabar com a onda de críticas, mas acabou por criar a pior crise de relações públicas da família real desde a morte de Diana, ao defender a sua relação com Epstein e não mostrar empatia pelas vítimas do americano. 20 de novembro de 2019 O Palácio de Buckingham anuncia que André iria suspender \u0007as suas funções públicas “por tempo indeterminado”. Quatro dias depois, o palácio confirmou que renunciaria \u0007a todos os seus 230 patronatos.2022 Em janeiro, Isabel II retira-lhe todos os seus títulos militares, tendo sido decidido ainda que não usaria o título de Sua Alteza Real em qual-quer função oficial. Um mês depois foi selado \u0007um acordo extrajudicial entre Mountbatten-Windsor e Giuffre, que afirmou ter sido forçada a ter relações sexuais com o príncipe quando tinha 17 anos.12 de outubro de 2025 \u0007É revelado que André enviou um email a Epstein a 28 de fevereiro de 2011, mais de dois meses depois de ter dito que tinha acabado a amizade.17 de outubro de 2025 André diz que vai renunciar aos seus títulos reais, incluindo o de Duque de York.30 de outubro de 2025 Carlos III destitui o irmão de todos os títulos e honrarias, incluindo o de príncipe, passando a ser conhecido como André Mountbatten-Windsor. E ainda anunciado que vai mudar-se para a propriedade privada do rei, Sandringham.19 de fevereiro É detido no dia do seu 66.º aniversário por suspeita de má conduta em cargo público. O rei volta a manifestar total apoio e cooperação às autoridades. .Ex-príncipe André detido por suspeitas de má conduta. "A lei deve seguir o seu curso", reage o rei Carlos III .Justiça britânica está a colaborar com a polícia nas investigações ao ex-príncipe André e a Mandelson