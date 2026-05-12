Após o fim da trégua de três dias, Kiev e Moscovo realizam ataques com drones

A Rússia lançou 200 drones contra a Ucrânia durante a última madrugada, após o fim de um cessar-fogo de três dias, afirmou esta terça-feira, 12 de maio, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.Zelensky acusou, também nas redes sociais, a Rússia de "quebrar o silêncio", referindo-se ao cessar-fogo que vigorou durante as celebrações da vitória da ex-União Soviética contra a Alemanha nazi, em 1945.Os ataques aéreos russos na Ucrânia mataram pelo menos uma pessoa durante a última madrugada, disseram anteriormente as autoridades de Kiev.A vítima mortal e quatro feridos registaram-se na região ucraniana Dnipropetrovsk. . Por outro lado, a Rússia anunciou que abateu 27 drones ucranianos durante a última noite, após o fim de uma trégua de três dias entre Moscovo e Kiev, mediada pelos Estados Unidos.Pelo menos 27 drones ucranianos foram intercetados e destruídos por sistemas de defesa aérea sobre as regiões russas de Belgorod, Voronezh e Rostov, indicou o Ministério da Defesa russo em comunicado.Anteriormente, na Ucrânia, o chefe da administração militar de Kiev afirmou que se registou um ataque aéreo contra a zona da capital ucraniana.Tratou-se do primeiro alerta de ataque aéreo contra a capital da Ucrânia desde 8 de maio.Um cessar-fogo de três dias, anunciado pelo presidente norte-americano, Donald Trump, começou no sábado. Ambos os países denunciaram várias violações da trégua.Durante o fim de semana, a Ucrânia acusou a Rússia de ataques com drones no leste e sul do país, e Moscovo acusou Kiev de atacar a região de Belgorod.Na segunda-feira, a chefe da diplomacia da União Europeia, Kaja Kallas, afirmou que a dinâmica da guerra na Ucrânia estava a mudar a favor de Kiev.Kallas mencionou o que classificou de "perdas recorde de Moscovo no campo de batalha", os "ataques profundos" realizados por Kiev em território russo e as modestas celebrações de 9 de maio de 1945 na capital russa no passado sábado, sem qualquer equipamento militar.De acordo com a análise da Agência France Presse com base em dados do Instituto para o Estudo da Guerra (ISW), a Rússia perdeu terreno na Ucrânia em abril, algo que não acontecia desde a contraofensiva ucraniana do verão de 2023..Ucrânia: Paulo Rangel diz haver “momentum” para a União Europeia começar a falar com a Rússia.Ucrânia: UE sanciona 16 cidadãos e sete entidades russas por sequestro de crianças