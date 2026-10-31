Acidente ferroviário em Toledo provocou 69 mortes.
Acidente ferroviário em Toledo provocou 69 mortes.foto: Ismael Herrero/EPA
Internacional

Acidente ferroviário em Toledo. Há 34 feridos ainda nos hospitais

Nos hospitais de Castela-La Mancha estão 15 feridos nos cuidados intensivos. Número de mortos mantém-se nos 69.
Sónia Santos Pereira
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Há 34 pessoas que continuam internadas nos hospitais de Castela-La Mancha, este sábado, 31 de outubro, após o acidente ferroviário de Toledo, Espanha. Segundo informações do governo desta província espanhola, cinco feridos tiveram entretanto alta, mas há 15 que estão nos cuidados intensivos. O número de mortos mantém-se nos 69.

O Hospital Universitário de Toledo está a assegurar assistência a 18 doentes internados, dos quais oito encontram-se na unidade de cuidados intensivos (UCI) e dez em camas convencionais.

No Hospital Mancha Centro, há nove internados, três na UCI e seis em quartos convencionais. O Hospital de Ciudad Real tem atualmente três feridos na UCI e três em camas convencionais. Há ainda uma pessoa na UCI de Albacete.

Desde quarta-feira, foram atendidas 110 pessoas e 76 já tiveram alta.

O Instituto de Medicina Legal e Ciências Forenses de Toledo e Ciudad Real já identificou 36 das vítimas mortais. Há um português entre os mortos.

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