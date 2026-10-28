"É como se tivessem colocado uma bomba". Os testemunhos de quem viveu nova tragédia ferroviária em Espanha

A colisão dos comboios terá ocorrido por erro humano: um funcionário da Renfe que trabalhava na reparação de uma falha do sitema de sinalização não terá alertado para a aproximação de um comboio da Iryo, no qual seguiam 147 passageiros.

Nesse mesmo comboio, que partiu às 7h54 de Madrid, seguia Sebastián Herrero, um sevilhano de 46 anos, e que descreve ao El Mundo aquilo que viu como "apocalíptico". É muito difícil imaginar que ainda haja alguém vivo nesses três vagões. É um amontoado de ferragens. É como se tivessem colocado uma bomba", disse.

No outro comboio, da Renfe, seguiam 397 pessoas, entre as quais Miguel Ángel Pérez, que descreve ao El País um cenário “inenarrável” em que os passageiros tiveram de partir os vidros para conseguir sair para o exterior, depois do susto e solavancos do impacto. “Houve pessoas que foram projetadas para fora. Pensámos que tínhamos descarrilado. Depois, aos poucos, conseguimos sair e vimos que o nosso comboio estava tombado. Havia muitos feridos e pessoas nervosas”, descreveu a este jornal um outro passageiro, Jesús Jerónimo.