Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
As duas primeiras carruagens do Alvia ficaram destruídas.
As duas primeiras carruagens do Alvia ficaram destruídas.EPA/Guardia Civil
Internacional

Espanha de luto após acidente ferroviário: “Vamos descobrir a verdade”, diz Sánchez

Comboio de alta velocidade descarrilou perto da estação de Adamuz, Córdoba, provocando o descarrilamento de uma segunda composição. Há pelo menos 40 mortos e há ainda 43 feridos hospitalizados.
Susana Salvador
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Pedro Sánchez
Internacional
Espanha
acidente de comboio
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt