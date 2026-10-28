Espanha. Colisão de dois comboios faz pelo menos 46 mortos na zona de Toledo

Pelo menos 46 pessoas morreram na colisão de dois comboios de passageiros na madrugada desta quarta-feira (28 de outubro) perto da estação de Urda, em Toledo, segundo a Proteção Civil, citada pelo jornal ABC.

Mais cedo, a porta-voz da Junta de Castela- Mancha, Esther Padilla, tinha falado em dez mortos, em declarações à televisão regional. A mesma responsável tinha admitido contudo que era possível que esse número aumente, não tendo indicado o número de feridos.

A colisão dos dois comboios levou duas carruagens a cair num barranco.

Segundo Padilla, em declarações à TVE, num dos comboios, da Iryo, seguiam cerca de 147 passageiros (incluindo um bebé) e no outro, da Renfe, mais de 397 pessoas.

Nas redes sociais já há imagens do sucedido.