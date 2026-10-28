Espanha. Colisão de dois comboios faz pelo menos 46 mortos na zona de Toledo

Pelo menos 46 pessoas morreram na colisão de dois comboios de passageiros na madrugada desta quarta-feira (28 de outubro) perto da estação de Urda, em Toledo, segundo a Proteção Civil, citada pelo jornal ABC.
Mais cedo, a porta-voz da Junta de Castela- Mancha, Esther Padilla, tinha falado em dez mortos, em declarações à televisão regional. A mesma responsável tinha admitido contudo que era possível que esse número aumente, não tendo indicado o número de feridos.
A colisão dos dois comboios levou duas carruagens a cair num barranco.
Segundo Padilla, em declarações à TVE, num dos comboios, da Iryo, seguiam cerca de 147 passageiros (incluindo um bebé) e no outro, da Renfe, mais de 397 pessoas.
Nas redes sociais já há imagens do sucedido.
Este é o segundo acidente grave este ano em Espanha. A 18 de janeiro, morreram 46 pessoas no acidente em Adamuz (Córdoba) e mais de cem ficaram feridas.
A gestora de infraestruturas Adif suspendeu a circulação na linha de alta velocidade entre Madrid e a Andaluzia devido à colisão. “A circulação na linha de alta velocidade Madrid-Andaluzia encontra-se interrompida devido a uma colisão entre dois comboios”, escreveram no X.
A Adif acrescenta que "o incidente ocorreu entre Mora e Orgaz e Urda, no ponto quilométrico (PK) 118, envolvendo um comboio da Renfe e outro da empresa Iryo, que faziam o percurso Madrid-Sevilha".
Segundo a imprensa espanhola, que cita fontes do Ministério dos Transportes, os primeiros indícios apontam para que um comboio de alta-velocidade da Renfe possa ter chocado por trás com o da Iryo, o que provocou o descarrilamento de dois vagões do comboio da Iryo.
O presidente da comunidade de Castela-Mancha, Emiliano García-Pérez, disse acompanhar com "atenção e preocupação" as notícias do acidente ferroviário, estando já a caminho do local. Suspendeu a sua agenda e foi declarada a emergência na região.
O PSOE e o Partido Popular já cancelaram as agendas em plena pré-campanha para as eleições antecipadas de 29 de novembro.
O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, já deixou uma mensagem nas redes sociais. "Consternado perante o grave acidente ferroviário em Toledo", escreveu, dizendo que "as equipas de emergência estão a trabalhar no local para assistir as pessoas afetadas e garantir a sua segurança, em coordenação com todas as autoridades envolvidas".
"O meu carinho, solidariedade e apoio a todas as vítimas e suas famílias", referiu, dizendo estar em contacto com o ministro dos Transportes, Óscar Puente (que já está na zona), e o presidente do governo regional.
O líder da oposição, Alberto Núñes Feijóo, tinha reagido mais cedo no X. "Muito preocupado com as informações que têm vindo a surgir sobre um novo acidente ferroviário. A prioridade agora é atender as vítimas e dar apoio às suas famílias. Todo o meu apoio às equipas de emergência que trabalham no local", escreveu.
O Governo português já expressou o seu pesar pelo acidente.
"O Ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, acaba de transmitir ao MNE José Manuel Albares as mais sentidas condolências pelas vítimas mortais do trágico acidente ferroviário desta manhã. Nesta hora difícil, manifestamos a solidariedade do povo e do governo português com todo o povo espanhol", lê-se numa mensagem na página oficial do Ministério dos Negócios Estrangeiros no X.
A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, também se diz "profundamente consternada" pelo acidente.
"Partilho da dor das famílias e amigos das vítimas desta trágica perda e desejo uma recuperação rápida e completa aos feridos. A minha mais sincera gratidão aos serviços de emergência que trabalham incansavelmente no local do acidente. A Espanha está nos meus pensamentos e no meu coração", indicou.