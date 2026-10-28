Imagem da colisão entre comboios na região de Toledo, Espanha, nesta quarta-feira, 28 de outubro. Foto: GUARDIA CIVIL HANDOUT/EPA

Internacional

Em imagens. O cenário de destruição após a colisão de dois comboios em Espanha

Acidente ferroviário na região de Toledo provocou mais de 60 mortos e dezenas de feridos. Duas carruagens caíram num barranco, dificultando as operações de socorro.