Em imagens. O cenário de destruição após a colisão de dois comboios em Espanha
Carruagens destruídas, destroços espalhados pela linha ferroviária e dezenas de operacionais mobliizados para as operações de resgate: as imagens do acidente entre dois comboios de passageiros, ocorrido na madrugada desta quarta-feira, 28 de outubro, perto de Urda, na região espanhola de Toledo, mostram a dimensão da tragédia, que provocou mais de 60 mortos, segundo fontes da Proteção Civil citadas pela imprensa espanhola.
Mais de 500 passageiros seguiam nos dois comboios, um da Renfe e outro da Iryo, que circulavam na ligação entre Madrid e Sevilha. Com o impacto da colisão, duas carruagens caíram num barranco, dificultando o acesso das equipas de emergência.
O presidente do governo regional de Castela-Mancha, Emiliano García-Page, admitiu que o número de vítimas mortais ainda poderia aumentar, uma vez que ainda não tinha sido possível chegar a todas as carruagens acidentadas.
As operações de socorro mobilizaram bombeiros, profissionais de saúde e forças de segurança, enquanto acirculação ferroviária de alta velocidade entre Madrid e a Andaluzia foi suspensa, numa altura em que Espanha enfrenta o segundo acidente ferroviário grave deste ano, depois da tragédia de Adamuz, em janeiro, que provocou 46 mortos.
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