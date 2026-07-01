Catalunha. 46 feridos em embate de autocarro contra fachada de edifício

Um autocarro com passageiros embateu contra um edifício em Lleida, na Catalunha, Espanha. 46 pessoas ficaram feridas, quatro delas em estado crítico, de acordo com a emissora regional 3CatNews.O aviso foi recebido pelos bombeiros da cidade às 7h45, hora local (6h45 em Portugal Continental). Dos feridos, nove em estado "menos grave" foram tratados no hospital da cidade. Os restantes foram levados para os centros de saúde.O autocarro transportava 55 trabalhadores agrícolas que estavam a ser levados para a campanha de apanha da fruta. Ao atravessar a Rambla Ferran, uma das principais vias da cidade catalã, embateu contra a fachada do Conselho Provincial de Lleida..As razões para o acidente ainda não são claras. Segundo Joan Josep Bellosta, chefe regional dos bombeiros, "pareceu tratar-se de uma perda de controlo do autocarro". À 3CatNews, o autarca da cidade, Fèlix Larrosa, disse que este era o acidente "mais grave" da história de Lleida e que um dos feridos em estado mais crítico é o segundo condutor, que estava sentado ao lado do principal.Na rede social X, Salvador Illa, presidente do governo regional catalão, lamentou o acidente, desejou "rápida recuperação a todas as pessoas feridas" e "todo o apoio aos afetados e aos seus familiares"..Fissura num carril foi provável causa de descarrilamento que matou 45 pessoas em Espanha.Dois feridos no quarto acidente ferroviário desta semana em Espanha.Um morto e pelo menos 37 feridos após muro ter desabado sobre um comboio na Catalunha