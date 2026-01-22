Dois feridos no quarto acidente ferroviário desta semana em Espanha

Três pessoas sofreram ferimentos ligeiros em mais um acidente ferroviário em Espanha, o quarto em apenas uma semana. O comboio chocou na manhã desta quinta-feira, 22 de janeiro, com uma grua em Alumbres, em Cartagena, Múrcia, mas acabou por não descarrilar. A Adif, empresa que gere aquela infraestrutura ferroviária, já veio explicar nas redes sociais que na origem do acidente esteve o facto de a grua, que não estava ao serviço das operações ferroviárias, "invadiu a linha" provocando um choque com uma carruagem do comboio. .Noelia Arroyo, autarca de Murcia, disse ao jornal espanhol El País que a grua pertencia a um camião que estava a trabalhar nas instalações elétricas de uma casa na localidade de Los Partidarios. “Aparentemente, quando o comboio passou, o braço articulado da grua, que estava acima dos trilhos, foi atingido de raspão pelo comboio”, explicou, confirmando ainda que duas pessoas sofreram os ferimentos ligeiros..Este é o quarto acidente ferroviário em Espanha, depois de no domingo (18 de janeiro) um comboio de alta velocidade ter descarrilado em Adamuz (Córdoba), originando o choque de uma segunda composição que seguia em sentido contrário. Entre os 43 mortos estão dois maquinistas.A investigação às causas do acidente ainda decorre, mas o foco está numa eventual rutura na linha, por causa de uma soldadura que se pode ter soltado. Em várias zonas da linha de alta velocidade há agora limites de velocidade.O segundo acidente fatal, ainda antes de terminarem os três dias de luto nacional decretados por Adamuz, ocorreu já na terça-feira à noite (20 de janeiro) quando um comboio regional da Catalunha embateu contra um muro de contenção que tinha caído na via devido ao mau tempo. Um maquinista de 27 anos ainda em formação na operadora estatal Renfe, que seguia na cabina com outros três colegas, morreu e 37 pessoas ficaram feridas no acidente.Também na terça-feira (20 de janeiro), o temporal tinha causado outro acidente, quando um comboio descarrilou devido a um eixo que se soltou após colidir com uma pedra que tinha caído para os carris. Nem o maquinista, nem os dez passageiros que estavam a bordo ficaram feridos.