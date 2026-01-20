Um morto e pelo menos 37 feridos após muro ter desabado sobre um comboio na Catalunha

Uma pessoa morreu e pelo menos 37 ficaram feridas durante a noite desta terça-feira, 20 de janeiro, após um muro de contenção ter desabado sobre um comboio da Rodalies, sistema de comboios suburbanos da Catalunha, entre as estações de Sant Sadurní d'Anoia e Gelida.Segundo a imprensa espanhola, a vítima mortal era o maquinista. Dos 37 feridos, quatro sofreram ferimentos graves.Dados preliminares sugerem que a infraestrutura estava fragilizada devido às chuvadas recentes.O acidente ocorreu ao quilómetro 64 da linha R4. Várias dezenas de equipas dos serviços de emergência médica foram enviadas para o local, para onde estão a caminho pelo menos dois membros do governo catalão.“Podemos dizer que entre quatro a seis pessoas ficaram gravemente feridas, uma está em estado crítico e as restantes sofreram ferimentos ligeiros”, explicou o presidente da Câmara de Gelida, Lluís Valls, em entrevista à Catalunya Ràdio.Também esta terça-feira à noite, na mesma região e com o mesmo sistema de comboios, pedras nos carris provocaram o descarrilamento de um comboio com cerca de dez passageiros perto de Blanes, na zona de Girona. Não houve feridos a registar.O serviço em ambas as linhas foi suspenso..Espanha vive dias de luto após um comboio de alta velocidade Iryo 6189, procedente de Málaga-María Zambrano e com destino a Madrid-Atocha, ter descarrilado pelas 19:45 de domingo perto de Adamuz, uma localidade no norte da província de Córdova, a cerca de 30 quilómetros da capital homónima.As suas duas últimas carruagens invadiram a via contrária e embateram num comboio Alvia de longo curso Madrid-Huelva, que passava na linha invadida nesse momento.As duas primeiras carruagens do Alvia foram projetadas para fora da via e caíram num aterro de quatro metros de altura, tendo os seus passageiros sido os mais gravemente afetados.Trata-se do mais grave acidente ferroviário ocorrido em Espanha desde o descarrilamento do comboio de alta velocidade (Alvia) de 24 de julho de 2013, em Angrois, perto de Santiago de Compostela, que se saldou em 80 mortos e 144 feridos.