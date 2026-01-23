Fissura num carril foi provável causa de descarrilamento que matou 45 pessoas em Espanha

Uma fissura num carril poderá ter provocado o acidente ferroviário de domingo em Adamuz, Córdova, no sul de Espanha, segundo o relatório preliminar da comissão independente de investigação do desastre conhecido esta sexta-feira, 23 de janeiro."Pode colocar-se a hipótese de que a fratura do carril se produziu antes da passagem do comboio Iryo sinistrado e, portanto, do descarrilamento", lê-se neste primeiro relatório da Comissão de Investigação de Acidente Ferroviários (CIAF), citado pelos meios de comunicação social espanhóis.Esta hipótese não é uma conclusão e terá agora ser corroborada por análises e cálculos detalhados, disse a CIAF, encarregada de investigar as causas do acidente, que envolveu dois comboios de alta velocidade (das empresas Iryo e Renfe) e que provocou 45 mortos.Um comboio da empresa privada Iryo, procedente de Málaga e com destino a Madrid, descarrilou, e as três últimas carruagens invadiram a via contrária, por onde passou, 20 segundos depois, outro comboio de alta velocidade, um Alvia, da empresa pública Renfe, que fazia a ligação Madrid-Huelva.As duas primeiras carruagens do Alvia foram projetadas para fora dos carris depois do choque com os vagões do Iryo descarrilados..Tragédia em Espanha. Comunicações revelam que maquinista não se apercebeu do embate entre os dois comboios. Este é considerado o acidente mais grave de sempre na rede de alta velocidade de Espanha que, com cerca de 4.000 quilómetros, é a segunda maior do mundo, a seguir à da China.É também o mais grave acidente ferroviário em Espanha desde 2013, quando o descarrilamento de um comboio rápido Alvia a 24 de julho, em Angrois, perto de Santiago de Compostela, se saldou em 80 mortos e 144 feridos.Entretanto, a cirulação dos comboios suburbanos na região espanhola da Catalunha foi retomada esta sexta-feira, mais de dois dias depois de um outro acidente ferroviário em que morreu um maquinista e em que 37 pessoas ficaram feridas. Segundo as autoridades, o muro de contenção caiu na via ferroviária devido, aparentemente, às chuvas fortes que atingiram a região..Um morto e pelo menos 37 feridos após muro ter desabado sobre um comboio na Catalunha. Nesse mesmo dia, terça-feira, dia 20, houve ainda registo de outro acidente, com outro comboio suburbano na Catalunha que chocou com uma pedra caída na via, não tendo neste caso havido qualquer tipo de vítimas.