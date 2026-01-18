Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Imagem de um vídeo do local do acidente.
Dois comboios de alta velocidade descarrilam em Córdoba. Há pelo menos cinco mortos

Serviços de emergência espanhóis foram mobilizados para o local.
Um comboio de alta velocidade que circulava entre Málaga e a estação madrilena de Atocha descarrilou em Adamus (Córdoba), causando o descarrilamento de um outro comboio que fazia a ligação entre Atocha e Huelva. Há pelo menos cinco mortos.

A informação do acidente foi avançada pela Adif (Administrador de Infraestruturas Ferroviárias) no X, indicando que os serviços de emergência foram destacados para o local.

Segundo fonte da Guardia Civil, citada pelo El País, há pelo menos cinco mortos. A EFE fala também em vários feridos, com várias pessoas encarceradas.

O jornalista Salvador Jiménez, da Rádio Nacional, que viajava no comboio vindo de Málaga, contou que os dois últimos vagões descarrilaram e que um deles "capotou completamente", com os vidros partidos.

"Saímos de Málaga a horas, às 18h40, com destino a Madrid. Eu estava no primeiro vagão. Houve um momento em que pareceu um terramoto e, de facto, o comboio descarrilou. Chamaram imediatamente a equipa médica, que usou martelos para partir os vidros e, por fim, evacuaram-nos", explicou Jiménez, que indicou que pode haver feridos, embora não haja confirmação oficial.

O acidente obrigou à suspensão da circulação de comboios de alta velocidade entre Madrid e a Andaluzia, confirmou Adif.

(Em atualização)

