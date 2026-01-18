Dois comboios de alta velocidade descarrilam em Córdoba. Há pelo menos cinco mortos

Um comboio de alta velocidade que circulava entre Málaga e a estação madrilena de Atocha descarrilou em Adamus (Córdoba), causando o descarrilamento de um outro comboio que fazia a ligação entre Atocha e Huelva. Há pelo menos cinco mortos.A informação do acidente foi avançada pela Adif (Administrador de Infraestruturas Ferroviárias) no X, indicando que os serviços de emergência foram destacados para o local. .Segundo fonte da Guardia Civil, citada pelo El País, há pelo menos cinco mortos. A EFE fala também em vários feridos, com várias pessoas encarceradas.O jornalista Salvador Jiménez, da Rádio Nacional, que viajava no comboio vindo de Málaga, contou que os dois últimos vagões descarrilaram e que um deles "capotou completamente", com os vidros partidos."Saímos de Málaga a horas, às 18h40, com destino a Madrid. Eu estava no primeiro vagão. Houve um momento em que pareceu um terramoto e, de facto, o comboio descarrilou. Chamaram imediatamente a equipa médica, que usou martelos para partir os vidros e, por fim, evacuaram-nos", explicou Jiménez, que indicou que pode haver feridos, embora não haja confirmação oficial.. O acidente obrigou à suspensão da circulação de comboios de alta velocidade entre Madrid e a Andaluzia, confirmou Adif.. (Em atualização)