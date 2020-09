O esforço americano para contrariar a ascensão chinesa veio para ficar, seja ou não Donald Trump reeleito presidente dos Estados Unidos?

Seguramente que sim. Biden declarou que pretende reativar o projeto da hegemonia global americana. A concretização desse projeto é incompatível com a ascensão da China. Contudo, não se sabe exatamente em que moldes Joe Biden pretende fazê-lo, se ganhar as eleições. Pela informação disponível, a política de Biden relativamente à China não será muito diferente da de Trump. O projeto de uma "Cimeira Global da Democracia" para captar aliados e com eles construir uma frente anti-China não difere substancialmente da nova "Aliança de Democracias" proposta por Mike Pompeo. Não basta Biden dizer que "os EUA têm de ser duros com a China". Há que explicar como. Vai alterar os termos da presente guerra comercial? Manterá a política de tarifas alfandegárias sobre os produtos chineses? Vai promover o decoupling de empresas americanas e chinesas? Vai escalar o conflito alargando a confrontação a outros domínios, para além da guerra comercial? Muito provavelmente não vai. Não parece que Biden tenha muito espaço de manobra para reverter as políticas anti-China já implementadas por Trump. Se Biden ganhar as eleições, poderá reavivar o projeto da NATO global, e os europeus serão pressionados para participarem na competição militar com Pequim. Essa possibilidade pode também concretizar-se com Trump, que já deu alguns passos nesse sentido. Convém, contudo, sublinhar, que o esforço para contrariar a ascensão chinesa não se iniciou durante a presidência Trump. Começou nos tempos do presidente Bush e teve seguimento durante a presidência Obama, com o designado pivot to Asia na sua componente militar, procurando garantir a liberdade de navegação no mar do Sul da China, e na componente económica com a Parceria Transpacífica [TPP], para contrariar a crescente influência da China na região, subtraindo os signatários à sua influência económica. Nenhuma das medidas implementadas resultou, nenhuma delas travou a ascensão chinesa. Trump tentou travar essa ascensão recorrendo a outras fórmulas, a medidas mais drásticas. Está por determinar a sua eficácia.

A China, depois de parecer de início fragilizada pela covid-19, pode sair reforçada em termos relativos da pandemia, ou seja, com uma economia ainda mais próxima da dos Estados Unidos em valor do PIB?

Pode de facto sair reforçada, mas não é certo que isso aconteça. Ainda é cedo para fazer essa apreciação. Há vários fatores a ter em conta. Sem ser extensivo nas considerações, há que avaliar o impacto da pandemia nas exportações da China para os EUA, de que a China tem grande dependência, no projeto Uma Faixa, uma Rota, no chamado decoupling e na saída de empresas da China, sobretudo americanas. Importa perceber como vai a China contrabalançar estas contrariedades, nomeadamente privilegiando o desenvolvimento do seu interior. Mas há que ter em conta outro fator importante. Há quem defenda que a China já terá iniciado o "seu decoupling" do ecossistema tecnológico americano. A China já exporta mais para as nações emergentes do que para os EUA. E, por outro lado, há ainda que avaliar o impacto do yuan digital. A combinação destes e de outros fatores permitir-nos-á dar uma resposta mais precisa.