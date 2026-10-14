Recorde de cinco portugueses na etapa de Peniche do Mundial de Surf

A elite do surf regressa na sexta-feira, 16 de outubro, a Portugal, mais concretamente à Praia de Supertubos, em Peniche, para a 10.ª e antepenúltima etapa do circuito principal da Liga Mundial de Surf (WSL). O evento terá um recorde de portugueses em prova. São cinco os surfistas lusos, três deles por convite.

Yolanda Hopkins, Francisca Veselko e Teresa Bonvalot, do lado feminino, e Frederico Morais e Guilherme Ribeiro, no quadro masculino, são os representantes no Meo Rip Curl Pro Portugal, cujo período de espera começa na sexta-feira e pode durar até 25 de outubro.

Peniche é a primeira etapa depois da linha de corte da temporada, assim diminui o número de atletas em competição. Após Peniche, haverá prova nas Filipinas e a provável entrega do título no Havai.

No ano de estreia no Championship Tour (CT), a olímpica 'Yoyo' Hopkins, de 28 anos, garantiu o 14.º posto do ranking mundial após a nona etapa disputada nos Estados Unidos, último lugar de acesso à etapa portuguesa e filipina, superando o 'corte' antes da prova final, que vai contar novamente com todas as surfistas, em Pipeline, no Havai, Estados Unidos.

Já 'Kika' Veselko, de 23 anos, que também competiu esta época pela primeira vez na elite mundial, ficou em 23.º, mas está presente devido a convite da organização para surfar em solo português, enquanto Teresa Bonvalot - atualmente a terceira classificada do circuito de acesso (Challenger Series) ao CT - foi escolhida para substituir a lesionada Isabella Nichols, da Austrália.

O ex-integrante da elite mundial Frederico Morais marca presença em Supertubos, tal como Guilherme Ribeiro, ambos com direito a convite da organização, perfazendo então cinco atletas portugueses em prova.

A liderar o elenco de luxo internacional estão o brasileiro Yago Dora, campeão mundial em título e vencedor em Supertubos em 2025. Chega como líder à prova portuguesa. Dos 22 atletas masculinos que superaram o 'corte', sete são brasileiros, com o tricampeão mundial Gabriel Medina (2014, 2018 e 2021), o bicampeão Filipe Toledo (2022 e 2023) e o campeão Ítalo Ferreira (2019) entre os favoritos ao triunfo nas ondas portuguesas. O Brasil tem quatro dos cinco primeiros no Mundial de Surf, a exceção é o italiano Leonardo Fioravanti, segundo posicionado na hierarquia.

Entre as mulheres, a pentacampeã e medalha de ouro olímpica em Tóquio'2020, Carissa Moore, que chega no segundo posto do ranking, destaca-se e já ganhou em Peniche em 2010. A também havaiana Gabriel Bryan, que foi finalista vencida no ano passado em Peniche, entra em Peniche líder.

* Com Lusa