Francisca Veselko é vice-campeã no Brasil e aproxima-se do regresso à elite do surf

Francisca Veselko conquistou este sábado o segundo lugar no São Sebastião Pro, no Brasil, e deu um passo importante na corrida à qualificação para o Championship Tour de 2027, a elite do surf mundial. A portuguesa foi apenas travada na final da terceira etapa das Challenger Series, disputada na praia de Maresias, em São Paulo, pela australiana Charli Hately, enquanto Teresa Bonvalot terminou a prova no quinto posto.

O dia decisivo começou com um duelo português nos quartos-de-final. Francisca Veselko, conhecida no circuito por Kika, levou a melhor sobre Teresa Bonvalot, num heat em que construiu uma pontuação de 13,16 pontos, contra os 9,70 da olímpica portuguesa. O resultado afastou Bonvalot da luta pelo título da etapa, mas não lhe retirou importância nas contas globais do circuito.

Nas meias-finais, Veselko voltou a impor-se, desta vez diante da experiente australiana Sally Fitzgibbons. A surfista de Carcavelos alcançou 13,50 pontos, contra 7,10 da adversária, numa bateria marcada por uma onda de 8,83, a melhor nota obtida no quadro feminino ao longo da competição.

A portuguesa chegou à final depois de eliminar Teresa Bonvalot e Sally Fitzgibbons no mesmo dia.

Na decisão, Francisca Veselko entrou melhor e chegou a liderar, mas Charli Hately reagiu na segunda metade do heat. A australiana fechou a final com 14,33 pontos, contra 10,67 da portuguesa, conquistando a primeira vitória da carreira numa etapa das Challenger Series.

Apesar de falhar o triunfo em Maresias, Veselko sai do Brasil reforçada. A portuguesa somou os pontos correspondentes ao segundo lugar e ascendeu à vice-liderança do ranking, atrás da australiana Sierra Kerr. Teresa Bonvalot surge logo a seguir, no terceiro lugar, numa altura em que faltam duas provas para fechar o circuito.

O resultado é ainda mais significativo porque representa a segunda final de Francisca Veselko nesta temporada. Na etapa inaugural, em Newcastle, a portuguesa também chegou à decisão, tendo então sido derrotada precisamente por Teresa Bonvalot. Agora, as duas surfistas nacionais ocupam posições que as deixam bem encaminhadas para assegurar uma das seis vagas femininas disponíveis para o Championship Tour de 2027.

Veselko e Bonvalot chegam às duas últimas etapas em lugares de qualificação para a elite mundial.

Maria Salgado, campeã nacional, terminou a prova brasileira no 25.º lugar e ocupa a 18.ª posição do ranking. A portuguesa mantém hipóteses matemáticas de chegar ao top 6, embora esteja obrigada a recuperar terreno nas duas etapas que faltam disputar.

No quadro masculino, o brasileiro Ryan Kainalo venceu em Maresias e passou a liderar as Challenger Series. Guilherme Ribeiro, eliminado no 33.º posto na prova brasileira, é 34.º classificado, a mais de cinco mil pontos do top 10, enquanto Frederico Morais ocupa a 75.ª posição.

O circuito ruma agora a Portugal. A Ericeira recebe, entre terça-feira e dia 12, a quarta e penúltima etapa da temporada, nas ondas de Ribeira d’Ilhas. Um resultado forte de Francisca Veselko ou Teresa Bonvalot poderá deixar praticamente assegurada — ou mesmo confirmar antecipadamente — a presença de Portugal na elite mundial feminina em 2027.