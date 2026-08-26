Yolanda Hopkins e Francisca Veselko avançam no Fiji Pro após vitórias à tangente

Yolanda Hopkins e Francisca Veselko qualificaram-se para a segunda ronda do Fiji Pro, oitava etapa do Championship Tour da Liga Mundial de Surf (WSL), depois de vencerem duelos muito equilibrados na ronda inaugural da competição, disputada em Cloudbreak.

Yolanda Hopkins foi a primeira portuguesa a entrar na água e superou a francesa Tya Zebrowski por apenas 0,20 pontos. A surfista lusa somou 9,77 pontos, resultado das notas de 6,17 e 3,60 alcançadas nas duas melhores ondas, enquanto a adversária terminou com 9,57, ao contabilizar 5,00 e 4,57.

Na segunda ronda, Yolanda Hopkins vai enfrentar Gabriela Bryan, atual líder do ranking mundial, no quinto heat. A portuguesa chega às Fiji depois de ter alcançado o terceiro lugar no Tahiti Pro, o seu melhor resultado entre a elite mundial.

Francisca Veselko também garantiu o apuramento pela margem mínima, mas diante de uma das figuras mais experientes do circuito. A portuguesa, estreante no Championship Tour, derrotou a australiana Tyler Wright, bicampeã mundial, por 12,17 contra 12,00 pontos.

Veselko construiu o resultado com duas ondas avaliadas em 6,50 e 5,67 pontos. Tyler Wright respondeu com notas de 7,00 e 5,00, mas ficou a apenas 0,17 pontos de conseguir a reviravolta. Na próxima eliminatória, Francisca Veselko vai medir forças com a norte-americana Lakey Peterson, no oitavo heat.

A jornada inaugural ficou ainda marcada pela exibição da canadiana Erin Brooks, vencedora da etapa do Taiti. A jovem de 19 anos recebeu a nota máxima de 10 pontos num tubo em Cloudbreak e juntou-lhe uma onda de 8,00, terminando com o melhor total do dia: 18,00 pontos em 20 possíveis.

O Fiji Pro decorre em Cloudbreak, uma das ondas mais exigentes do circuito mundial, e tem janela competitiva até 4 de setembro. Depois da etapa das Fiji, o Championship Tour segue para Trestles, na Califórnia, numa prova marcada para decorrer entre 11 e 20 de setembro.