Francisca Veselko termina US Open no quinto lugar e mantém-se na luta pela liderança do Challenger Series

A portuguesa Francisca Veselko terminou este sábado no quinto lugar do US Open of Surfing, segunda etapa do circuito Challenger Series de 2026, ao ser eliminada nos quartos de final da prova disputada em Huntington Beach, na Califórnia. A campeã mundial júnior de 2023 falhou o acesso às meias-finais, mas continua em posição de poder assumir a liderança do ranking feminino do circuito.Depois de uma prestação consistente nas rondas anteriores, Veselko mediu forças com a australiana Isla Huppatz no quarto e último heat dos quartos de final. O confronto colocou frente a frente duas campeãs mundiais juniores – a portuguesa, vencedora do título em 2023, e a australiana, campeã em título –, mas foi Huppatz quem levou a melhor. Francisca Veselko não conseguiu encontrar as melhores ondas e somou apenas 6,00 pontos, insuficientes para superar os 12,50 da adversária, despedindo-se da competição antes do dia decisivo.Apesar da eliminação, a surfista portuguesa poderá sair da Califórnia na liderança do ranking do Challenger Series. Para isso, será necessário que Sierra Kerr não vença o US Open of Surfing. Caso esse cenário se confirme, Veselko passará a ocupar o primeiro lugar da classificação geral, sucedendo à compatriota Teresa Bonvalot, depois de ambas terem protagonizado uma histórica final totalmente portuguesa na etapa inaugural, em Ballito, na África do Sul, onde Bonvalot conquistou o triunfo.Entre os restantes portugueses em prova, Guilherme Ribeiro terminou na 17.ª posição da competição masculina, repetindo o resultado alcançado em Ballito. Já Teresa Bonvalot e Maria Salgado foram eliminadas na segunda ronda da prova feminina, enquanto Frederico Morais caiu na ronda inaugural da competição masculina.O Challenger Series regressa apenas no final de setembro, com São Sebastião, no estado de São Paulo, Brasil, a receber a terceira etapa da temporada. O circuito prossegue depois com a prova da Ericeira, em outubro, antes do encerramento da época em Newcastle, na Austrália, em março de 2027.Em 2026, a World Surf League introduziu um novo modelo de qualificação, permitindo que um resultado obtido numa etapa regional QS6000 possa integrar os quatro melhores resultados que contam para o ranking final do Challenger Series. Entre essas provas está o Norte Surf Fest, que decorrerá em Leça da Palmeira, entre 1 e 6 de setembro, oferecendo aos atletas uma oportunidade adicional para reforçarem a pontuação na luta pelo acesso à elite mundial..Francisca Veselko nos quartos de final do US Open e líder virtual do Challenger Series