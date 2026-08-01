Francisca Veselko nos quartos de final do US Open e líder virtual do Challenger Series

Francisca Veselko qualificou-se para os quartos de final do Lexus US Open of Surfing, segunda etapa do Challenger Series da World Surf League (WSL), ao vencer de forma clara a norte-americana Bailey Turner, em Huntington Beach, na Califórnia.A surfista portuguesa dominou a sétima bateria dos oitavos de final, somando 14,50 pontos, graças a duas ondas pontuadas com 7,33 e 7,17, enquanto Bailey Turner não foi além dos 4,40 pontos, obtidos com ondas de 3,33 e 1,07.A superioridade de Veselko foi evidente ao longo de toda a bateria, garantindo-lhe um lugar entre as oito melhores da prova.Com este resultado, a portuguesa passa a líder virtual do Challenger Series, depois de ter iniciado a etapa norte-americana na segunda posição do ranking, na sequência do segundo lugar alcançado na ronda inaugural do circuito, disputada em Ballito, na África do Sul, onde foi derrotada na final por Teresa Bonvalot, numa inédita decisão entre duas surfistas portuguesas.Nos quartos de final, Francisca Veselko vai defrontar a vencedora da bateria entre a canadiana Erin Brooks e a australiana Isla Hupatz, procurando reforçar a liderança do circuito e dar mais um passo rumo à requalificação para o Championship Tour de 2027, através do Challenger Series.Veselko é agora a única portuguesa ainda em competição no US Open of Surfing. Teresa Bonvalot e Maria Salgado já tinham sido eliminadas no quadro feminino, enquanto, na competição masculina, Frederico Morais e Guilherme Ribeiro também ficaram pelo caminho. Ribeiro despediu-se da prova ao terminar no quarto lugar da quinta bateria da terceira ronda, concluindo a etapa no 17.º posto, repetindo o resultado alcançado em Ballito..As surfistas Teresa Bonvalot e Francisca Veselko garantem meias-finais do Ballito Pro.Kika Veselko acredita que “o melhor está para chegar” no circuito mundial de surf