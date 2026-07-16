As surfistas Teresa Bonvalot e Francisca Veselko garantem meias-finais do Ballito Pro

As surfistas portuguesas Teresa Bonvalot e Francisca Veselko mantiveram-se esta quinta-feira, 16 de julho, em prova no Ballito Pro, na África do Sul, e garantiram a presença nas meias-finais desta etapa inaugural do circuito Challenger Series 2026.'Kika' Veselko reeditou hoje o duelo da mesma ronda no ano pasado nesta prova e, desta vez, superou a brasileira Laura Raupp, conseguindo 12,97 (6,67+6,30 como melhores ondas), contra os 8,26 (5,83+2,43) da adversária.Na ronda de acesso à final, Veselko vai defrontar Ariane Ochoa, surfista do País Basco, contra a qual ainda não tem qualquer confronto.Quem também marcou presença nas meias-finais foi Teresa Bonvalot, que superou a norte-americana Eden Walla, ao obter 9,50 (5,00+4,50), contra os 8,83 (4,73+4,10) da oponente.Nas 'meias', Bonvalot vai defrontar a peruana Sol Aguirre, que ainda não defrontou anteriormente..Teresa Bonvalot falha qualificação para o circuito mundial de surf após eliminação em Newcastle