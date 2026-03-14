Teresa Bonvalot falha qualificação para o circuito mundial de surf após eliminação em Newcastle
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Teresa Bonvalot falha qualificação para o circuito mundial de surf após eliminação em Newcastle

Portuguesa caiu nos oitavos-de-final da última etapa do Challenger Series e ficou fora do Championship Tour. Yolanda Hopkins e Francisca Veselko garantiram presença na elite mundial.
Cecília Carmo
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A surfista portuguesa Teresa Bonvalot foi este sábado eliminada nos oitavos-de-final do Newcastle Surfest, na Austrália, última etapa do circuito Challenger Series da World Surf League (WSL), falhando assim a qualificação para o Championship Tour (CT), o principal circuito mundial de surf.

A campeã nacional chegava à etapa decisiva da temporada ainda com hipóteses de alcançar uma das vagas de acesso à elite do surf mundial. Bonvalot ocupava o 13.º lugar do ranking do Challenger Series antes do arranque da prova australiana, mas manteve-se na luta pela qualificação ao longo da competição, beneficiando das eliminações de algumas adversárias diretas e da progressão nas primeiras rondas.

A passagem aos oitavos-de-final permitiu-lhe subir virtualmente várias posições na hierarquia do circuito, aproximando-se dos lugares que garantiam o acesso ao Championship Tour. Com apenas três vagas ainda em aberto para a qualificação feminina, a surfista portuguesa encontrava-se numa posição competitiva para discutir até ao fim a presença na elite mundial.

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Depois de ter iniciado a temporada com um resultado de destaque — alcançando as meias-finais na primeira etapa do circuito, também realizada em Newcastle — Bonvalot sabia que um percurso semelhante nesta derradeira prova poderia ser suficiente para garantir a qualificação. Um lugar nas meias-finais manteria viva a possibilidade de entrar no top 7 do ranking final, enquanto uma presença na final garantiria praticamente o apuramento sem depender de resultados de outras surfistas.

Contudo, o percurso da portuguesa terminou nos oitavos-de-final, num confronto particularmente decisivo frente à australiana Sophie McCulloch, uma das adversárias diretas na luta pelas últimas vagas de acesso ao circuito mundial.

Na bateria, McCulloch entrou melhor e conseguiu encontrar rapidamente as melhores ondas da série. A australiana somou duas pontuações fortes ainda na primeira metade do heat, construindo uma vantagem confortável que conseguiu gerir até ao final. Com um total de 14,34 pontos, garantiu a passagem aos quartos-de-final, enquanto Teresa Bonvalot terminou com 9,10 pontos, insuficientes para inverter o resultado.

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A derrota ditou o afastamento da portuguesa da prova e acabou por colocar um ponto final nas aspirações de qualificação para o Championship Tour desta temporada.

O desfecho volta a cruzar o percurso competitivo de Bonvalot com o de Sophie McCulloch. Em 2022, ambas tinham terminado o Challenger Series empatadas no ranking anual, mas a australiana beneficiou do critério de desempate e assegurou a última vaga de acesso ao circuito mundial, deixando a portuguesa novamente muito perto de alcançar o objetivo.

Apesar da eliminação em Newcastle, Teresa Bonvalot volta a fechar a temporada do circuito de qualificação entre as surfistas mais consistentes do Challenger Series, terminando muito próxima da zona de apuramento e confirmando o estatuto de uma das principais atletas europeias no circuito de acesso à elite mundial.

A presença portuguesa no Championship Tour feminino está, ainda assim, garantida através de duas surfistas que asseguraram a qualificação em etapas anteriores do circuito. Yolanda Hopkins terminou o Challenger Series como vice-campeã, enquanto Francisca Veselko ocupa o quarto lugar do ranking final, resultados que lhes permitiram garantir antecipadamente um lugar entre as melhores surfistas do mundo.

As duas portuguesas vão agora preparar a estreia no Championship Tour, cuja temporada de 2026 arranca entre 1 e 11 de abril, com a tradicional etapa de Bells Beach, no estado australiano de Victoria. Integrando o top 24 mundial, Hopkins e Veselko terão como objetivo terminar a temporada entre as primeiras classificadas do ranking, posição que garante presença na fase decisiva da luta pelo título mundial e assegura também a requalificação automática para a temporada seguinte.

No setor masculino, Portugal não terá representantes no circuito mundial. Frederico Morais e Afonso Antunes participaram no Challenger Series ao longo da temporada, mas não conseguiram terminar o ranking em posições que permitissem o acesso ao Championship Tour.

Com o fim da etapa de Newcastle encerra-se também a temporada do Challenger Series, circuito que funciona como principal porta de entrada para a elite do surf mundial.

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