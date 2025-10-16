Yolanda Hopkins é a primeira portuguesa a entrar na elite mundial do surf

Aos 27 anos, Yolanda Hopkins é a primeira portuguesa a entrar na elite do surf mundial feminino. Saiu do mar levantada em ombros e deu um sentido abraço ao seu treinador, John Tranter, com quem trabalha há longos anos e que agora partilha com ela o êxito de entrar na Liga Mundial de Surf (WSL).“Consegui, finalmente. Vamos estar aqui no Tour, a representar Portugal, estou bué feliz e quero mesmo agradecer a toda a gente que me tem apoiado ano atrás ano. Vou tentar dar o meu melhor no Championship Tour, levar a bandeira portuguesa o mais longe possível”, disse a portuguesa nas primeiras palavras após a qualificação histórica.Depois de em 2024 ter ficado perto de entrar no circuito mundial de surf, a portuguesa conseguiu-o esta quinta-feira, 16 de outubro, no mesmo mar e nas mesmas ondas, em Saquarema, nos arredores do Rio de Janeiro, ao qualificar-se para as meias-finais do Saquarema Pro, prova das Challenger Series (CS), depois de vencer Ellie Harrison. A portuguesa somou 10.67 pontos com as duas melhores ondas e bateu os 10.07 da australiana, continuando na luta pelo troféu no Rio de Janeiro.A algarvia segue assim as pisadas de Tiago Pires e Frederico Morais, que já o tinham feito no setor masculino da WSL. Teresa Bonvalot e Francisca Veselko ainda estão na luta para acompanhar Yolanda na elite mundial em 2026, numa altura em que faltam disputar-se duas etapas do circuito Challenger Series, ambas já em 2026, a primeira delas em Pipeline, no Havai, e a última em Newcastle, na Austrália.