Teresa Bonvalot e Francisco Ordonhas defendem títulos na Liga MEO Surf que começa na Figueira da Foz

A Liga MEO Surf 2026 arranca entre 2 e 4 de abril, na Figueira da Foz, com a realização do Allianz Figueira Pro, etapa marcada para o fim-de-semana da Páscoa e que, na edição de 2025, foi considerada pelos surfistas como a melhor do ano devido à qualidade das ondas.O calendário da 16.ª edição do principal circuito nacional foi apresentado esta quarta-feira, na Ericeira, confirmando cinco etapas distribuídas pelo território continental e Açores: Figueira da Foz (abril), Porto (abril), Ericeira (maio), Ribeira Grande (junho) e Peniche (novembro). Teresa Bonvalot e Francisco Ordonhas partem com a licra amarela Go Chill, na qualidade de campeões nacionais em título.A nova temporada volta a colocar frente a frente experiência e renovação geracional. Nomes como Jaime Veselko e Maria Salgado, campeã europeia júnior, lideram um grupo de jovens que procura discutir os títulos máximos depois de, em 2025, já ter competido de igual para igual com atletas mais experientes."Arranca mais uma temporada da principal competição nacional, que é naturalmente a casa do surf português. No ranking do ano passado, o top 5 masculino e feminino foi liderado por jovens surfistas com uma média de idade entre os 21 e 22 anos. O desafio dos mais novos aos mais experientes é permanente", afirmou Francisco Rodrigues, presidente da Associação Nacional de Surfistas, sublinhando o papel do circuito como plataforma de lançamento para carreiras internacionais.Entre os atletas, o objetivo principal continua a ser o título. Francisco Ordonhas assume ambição: "Tenho expectativas muito altas para esta temporada. Estou preparado para tentar revalidar o título." Frederico Morais, após um ano difícil, mostra confiança: "Estou pronto para atacar 2026 com um novo espírito e sem lesões." Já Maria Salgado aponta à consistência: "Acredito que será um excelente arranque de temporada", enquanto Afonso Antunes prefere baixar a pressão: "Quero colocar todo o meu foco no que posso controlar."Também Pedro Laranjeira, diretor de patrocínios e eventos da MEO, reforçou a dimensão competitiva: "A Liga MEO Surf é reconhecida como o verdadeiro exame final do surf português e uma plataforma decisiva de afirmação para atletas que ambicionam chegar ao circuito internacional."A organização reforça ainda a vertente ambiental, com ações de economia circular e reciclagem, além das limpezas de praia com escolas locais. O workshop "Better Portugal", dirigido a empresários turísticos, será realizado em todas as etapas, enquanto o projeto Wave by Wave levará participantes em risco de exclusão social a acompanhar provas na Ericeira e em Peniche.