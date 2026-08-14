Yolanda Hopkins faz história no Taiti com o melhor resultado da carreira no circuito mundial

Yolanda Hopkins alcançou o melhor resultado da carreira no circuito principal da World Surf League (WSL), ao terminar no terceiro lugar no Tahiti Pro, sétima etapa do Championship Tour de 2026, disputada nas exigentes ondas de Teahupoʻo.

A surfista portuguesa, de 28 anos, chegou ao último dia de competição depois de ter garantido, na véspera, a presença nos quartos de final e voltou a elevar a fasquia ao afastar a norte-americana Caitlin Simmers, campeã mundial em 2024 e sexta classificada do ranking à entrada para a prova.

Hopkins entrou particularmente bem no duelo dos quartos de final e conseguiu um tubo avaliado pelos juízes em 7,50 pontos. A portuguesa terminou a bateria com 12,33 pontos, contra 6,90 de Simmers, assegurando pela primeira vez uma presença nas meias-finais de uma etapa do Championship Tour.

A norte-americana sofreu ainda uma queda aparatosa durante a bateria, que acabou por condicionar a sua participação, enquanto Yolanda Hopkins confirmou a passagem à fase seguinte e garantiu desde logo o melhor resultado da carreira entre a elite mundial.

Nas meias-finais, porém, a algarvia não conseguiu repetir a exibição. Frente à israelita Anat Lelior, Hopkins teve dificuldades em encontrar ondas que lhe permitissem entrar nos característicos tubos de Teahupoʻo e terminou com apenas 3,43 pontos, resultado das notas de 1,50 e 1,93. Lelior somou 12,50 pontos, com ondas avaliadas em 4,67 e 7,83, garantindo a presença na final.

O terceiro lugar representa um marco na carreira de Yolanda Hopkins, que esta temporada se estreou como integrante a tempo inteiro do Championship Tour, depois de ter conquistado a qualificação através do Challenger Series de 2025. Até à passagem pelo Taiti, o quinto lugar obtido em Peniche, em 2023, quando participou como wildcard, constituía o seu melhor resultado numa etapa do principal circuito mundial.

A prestação em Teahupoʻo permitiu ainda à portuguesa ganhar terreno no campeonato, numa temporada em que procura afirmar-se entre a elite mundial. Francisca Veselko, a outra portuguesa presente no Championship Tour de 2026, foi eliminada na fase inicial da competição taitiana.

Na final feminina, Anat Lelior acabou por ser derrotada pela canadiana Erin Brooks, que protagonizou uma recuperação perante a israelita. Lelior chegou aos 16,33 pontos, mas Brooks respondeu com duas ondas de 8,27 e 8,93, terminando com 17,20 e conquistando a vitória.

No setor masculino, o triunfo pertenceu ao havaiano Seth Moniz, que conquistou a primeira vitória da carreira numa etapa do Championship Tour ao superar Griffin Colapinto na final, com 18,17 pontos.

O circuito mundial segue agora para Fiji, onde a próxima etapa está marcada para Cloudbreak, entre 25 de agosto e 4 de setembro. O calendário de 2026 prosseguirá depois com etapas em Trestles, Abu Dhabi e Peniche, antes do encerramento da temporada em Pipeline, no Havai, em dezembro.